الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطلة الأولمبية تشيبيت تأخذ استراحة أمومة في 2026

البطلة الأولمبية تشيبيت تأخذ استراحة أمومة في 2026
5 يناير 2026 18:24


باريس (أ ف ب)
ستأخذ العداءة الكينية بياتريس تشيبيت، الفائزة بذهبيتي سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبياد باريس 2024، استراحة أمومة في عام 2026، بحسب ما أعلنت وكيلتها الاثنين.
وتُعد تشيبيت (25 عاماً) حاملة الرقم القياسي العالمي في كلا السباقين، وقد توّجت إنجازها الأولمبي بالفوز بذهبيتي المسافتين في بطولة العالم بطوكيو في سبتمبر الماضي.
وقالت وكيلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بعد الكثير من الإشاعات، يمكننا أخيراً مشاركة الخبر: في عام 2026، ستخوض بياتريس تشيبيت أهم سباق في حياتها، أن تصبح أماً».
وكان من المقرر أن تدافع تشيبيت عن لقبها في بطولة العالم لاختراق الضاحية في فلوريدا السبت المقبل، لكنها أعلنت انسحابها قبل أيام قليلة.
ولم تقدم أي تفسير، لكنها قالت إنها تتطلع إلى «الفصل التالي من حياتها»، ولن تغيب تشيبيت عن أي بطولة كبرى في عام 2026، إذ ستقام بطولة العالم المقبلة في بكين عام 2027 قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028.

أخبار ذات صلة
«دولي الجودو» يمنح الإمارات صك الصدارة العربية الآسيوية
البطلة الأولمبية
سباقات السرعة
دورة الألعاب الأولمبية
الجري
آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©