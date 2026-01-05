الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أزمة بروتوكولية في مباراة تونس ونيجيريا

أزمة بروتوكولية في مباراة تونس ونيجيريا
5 يناير 2026 18:45


الرباط (د ب أ)
كشف مصدر مقرب من الاتحاد التونسي لكرة القدم ملابسات الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد ما وصفه بـ«عدم احترام البروتوكول» خلال مباراة تونس ونيجيريا يوم 17 ديسمبر الماضي بمدينة فاس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
ووفق المصدر ذاته، فإن الخلاف نشأ بسبب عدم تخصيص مكان في الصفوف الأمامية لسفيرة تونس بالرباط وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه المناسبات، الأمر الذي أثار غضب أفراد البعثة التونسية المتواجدة في الملعب، لا سيما وأن بلدهم يعد طرفاً في المباراة المذكورة.
وأضاف المصدر موضحاً «كان من المفترض أن يكون المقعد المخصص لرئيس الاتحاد التونسي بجانب رئيس الاتحاد الأفريقي، إلا أن اللجنة المنظمة للأسف لم تحترم البروتوكول المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، وهذا ما أثار غضبنا». ونفى المصدر ما جرى تداوله عن محاولة حسين جنيح عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم إدخال زميله في الاتحاد إلى منطقة كبار الشخصيات بجانب المنصة الشرفية حيث كان يتواجد باتريس موتسيبي رئيس كاف.
وأوضح «نتقدم بالشكر للمسؤولين المغاربة الذين تدخلوا في الوقت المناسب وحالوا من دون تصعيد الأزمة. لقد تقدمنا بتظلم للاتحاد الأفريقي حول هذا الانتهاك». كما نفى المصدر نفسه ما أثير عن منع كاف لحسين جنيح من دخول ملعب محمد الخامس على هامش مباراة تونس ومالي يوم السبت في دور الستة عشر من البطولة الأفريقية، مؤكداً في المقابل أن الأخير فضل البقاء في الفندق لأسباب صحية.

