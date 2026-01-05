«المقعد الساخن».. 7 مرشحين في أولد ترافورد لخلافة أموريم

لندن (د ب أ)

بعد أن وضعت إقالة البرتغالي روبن أموريم حداً لرحلة استمرت 14 شهراً في أولد ترافورد، يجد مانشستر يونايتد نفسه مجدداً أمام حتمية اختيار ربان جديد يقود السفينة التائهة. ومع تولي دارين فليتشر المهمة بشكل مؤقت، بدأت التكهنات تشتعل حول هوية المدرب الدائم، حيث تبرز قائمة تضم سبعة أسماء مرشحة بقوة لتولي هذه المهمة الشاقة.

يتصدر المشهد النمساوي أوليفر جلاسنر، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي نجح في كتابة التاريخ مع كريستال بالاس الموسم الماضي بقيادته لتحقيق أول لقب كبير في تاريخ النادي وهو كأس الاتحاد الإنجليزي.

جلاسنر، الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس في يونيو المقبل، ارتبط اسمه بعدة أندية كبرى مؤخراً، وما يعزز من فرص استقطابه هو أسلوبه الفني الذي يعتمد على الدفاع بثلاثة لاعبين وأجنحة خلفية، وهو نظام مألوف للاعبي يونايتد الذين تدربوا عليه تحت قيادة أموريم.

أما الخيار الثاني فهو الإيطالي إنزو ماريسكا 45 عاماً، والذي يتواجد حالياً خارج سوق العمل منذ أقل من أسبوع بعد خلافات مع إدارة تشيلسي. ماريسكا يمتلك سيرة ذاتية قوية رغم قصر مدته في ستامفورد بريدج، حيث توج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما يبرز اسم سير جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، الذي يحظى بإعجاب كبير داخل أروقة أولد ترافورد. ورغم أن اسمه ارتبط بالمنصب في مناسبات سابقة، إلا أن السؤال الأكبر يظل حول رغبته الشخصية في العودة للتدريب اليومي مع الأندية بعد رحيله عن صفوف الأسود الثلاثة عقب يورو 2024.

وفي أستون فيلا، صنع الإسباني يوناي إيمري 54/ عاماً/ ثورة حقيقية منذ توليه المسؤولية قبل ثلاث سنوات؛ فبعد أن قاد الفريق في حملة مذهلة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يجد نفسه هذا الموسم منافساً شرساً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعله أحد أكثر المدربين طلباً في القارة.

أما مدرسة برشلونة فتتمثل في الأسطورة تشافي هيرنانديز 45/ عاماً/، الذي أثبت جدارته كمدرب بعد أن كان ملكاً لخط الوسط كلاعب. تشافي قاد النادي الكتالوني لتحقيق لقب الدوري الإسباني في عام 2023 قبل رحيله في العام التالي، ويمتلك الشخصية اللازمة لقيادة فريق بحجم مانشستر يونايتد.

ومن الأسماء الصاعدة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يظهر الإسباني أندوني إيراولا 43/ عاماً/، مدرب بورنموث، الذي أبهر متابعي كرة القدم، بقدرته على تحقيق أرقام قياسية في عدد النقاط لناديه خلال موسمين.

ويمتلك إيراولا سجلاً مرعباً في أولد ترافورد بالذات، حيث حقق انتصارين بنتيجة 3 /صفر وتعادلاً درامياً 4 / 4 في مواجهته الأخيرة مع مانشستر الشهر الماضي، مما يجعله مرشحاً قوياً للمنصب. كما يبرز البرتغالي ماركو سيلفا 48/ عاماً/، مدرب فولهام، الذي ارتفعت أسهمه بفضل الخبرة الواسعة في الملاعب الإنجليزية مع أندية هال سيتي وواتفورد وإيفرتون.

ونجح سيلفاً في جعل فولهام منافساً على مراكز دوري الأبطال بأسلوب لعب جذاب وهجومي، مما قد يجعله الخيار الأمثل لإعادة المتعة المفقودة لجماهير مانشستر يونايتد.