روزينيور يقترب من تدريب تشيلسي



لندن (د ب أ)

كشفت مصادر أن ليام روزينيور مدرب ستراسبورج سيلتقي مسؤولي تشيلسي اليوم الاثنين، تمهيدا لتعيينه مديرا فنيا للفريق.

وأضافت أن مدرب ستراسبورج سافر إلى لندن امس للقاء بول وينستانلي ولورانس ستيوارت، حيث يسعى تشيلسي لإيجاد بديل سريع للمدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، الذي تم الاستغناء عنه يوم الخميس.

ويبقى روزينيور المدرب السابق لهال سيتي المرشح الأبرز ليكون المدرب الرابع بشكل دائم لتشيلسي منذ استحواذ شركة بلوكو المالكة للنادي على مقاليد الأمور 2022 وكان كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت لتشيلسي، أكد بعد التعادل 1 / 1 أمام مانشستر سيتي مساء الأحد، أنه سيقود الحصة التدريبية للفريق، اليوم الاثنين.

وتحرك مسؤولو تشيلسي بسرعة لتعويض ماريسكا الذي رحل في رأس السنة بشكل مفاجئ بعد تدهور علاقته مع مسؤولي النادي. لم يتقبل مسؤولو تشيلسي ما تردد بشأن تفاوض ماريسكا مع مانشستر سيتي بشأن خلافة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في نهاية الموسم، واعتبروا ذلك محاولة من المدرب الإيطالي للضغط في مفاوضات تمديد تعاقده في لندن.

كما دبت خلافات حول مدى صلاحيات ماريسكا في تجاهل نصائح الجهاز الطبي بشأن آلية إشراك اللاعبين المصابين بعد تعافيهم. وحقق روزينيور نتائج مميزة مع ستراسبورج الذي يضم العديد من العناصر الشابة، واحتل الفريق تحت قيادته المركز السابع في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، ليشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.