مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا



الرباط (د ب أ)

قرر بول بيا، رئيس الكاميرون، منح لاعبي الكاميرون مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو لكل لاعب، وذلك بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقالت شبكة «أر إم سي» الفرنسية، اليوم الاثنين، إن المنتخب الكاميرون بلغ دور الثمانية بفوزه على جنوب أفريقيا 1/2، أمس الأحد، في دور الستة عشر، وقرر بول بيا مكافأة الفريق وذلك في بيان صدر عن نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة والتربية البدنية في بيان له.

وجاء في البيان: «تهانينا لمنتخب بلادنا الذي فاز على جنوب أفريقيا ووصل إلى دور الثمانية بالبطولة، كحافز إضافي للاعبين قررت وزارة الرياضة والتربية البدنية، بالنيابة عن حكومة البلاد، منح كل لاعب مكافأة 000ر180ر18 فرنك أفريقي».

من جانبه قال كارلوس باليبا، لاعب وسط الكاميرون: «كنا نتمنى المشاركة في كأس العالم لكن ذلك لم يحدث، نحن فريق شاب ونسعى للتقدم والفوز بكأس أمم أفريقيا والمباراة القادمة أمام المغرب ستكون صعبة لأنه فريق قوي وعريق، وكما فعلنا منذ بداية البطولة، سنحافظ على تركيزنا ونشاهد مقاطع فيديو للمغرب لمحاولة فهم أسلوب لعبهم والتأثير عليهم في المباراة».

ويلتقي منتخبا المغرب والكاميرون يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية بالبطولة، حيث تأهل المنتخب المضيف لدور الثمانية بعد فوزه على تنزانيا بهدف نظيف أمس الأحد.