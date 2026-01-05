الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا

مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
5 يناير 2026 19:23

 


الرباط (د ب أ)
قرر بول بيا، رئيس الكاميرون، منح لاعبي الكاميرون مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو لكل لاعب، وذلك بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

أخبار ذات صلة
أزمة بروتوكولية في مباراة تونس ونيجيريا
أمم أفريقيا: حكيمي أساسي ضد تنزانيا وغياب أوناحي بسبب الإصابة

وقالت شبكة «أر إم سي» الفرنسية، اليوم الاثنين، إن المنتخب الكاميرون بلغ دور الثمانية بفوزه على جنوب أفريقيا 1/2، أمس الأحد، في دور الستة عشر، وقرر بول بيا مكافأة الفريق وذلك في بيان صدر عن نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة والتربية البدنية في بيان له.
وجاء في البيان: «تهانينا لمنتخب بلادنا الذي فاز على جنوب أفريقيا ووصل إلى دور الثمانية بالبطولة، كحافز إضافي للاعبين قررت وزارة الرياضة والتربية البدنية، بالنيابة عن حكومة البلاد، منح كل لاعب مكافأة 000ر180ر18 فرنك أفريقي».
من جانبه قال كارلوس باليبا، لاعب وسط الكاميرون: «كنا نتمنى المشاركة في كأس العالم لكن ذلك لم يحدث، نحن فريق شاب ونسعى للتقدم والفوز بكأس أمم أفريقيا والمباراة القادمة أمام المغرب ستكون صعبة لأنه فريق قوي وعريق، وكما فعلنا منذ بداية البطولة، سنحافظ على تركيزنا ونشاهد مقاطع فيديو للمغرب لمحاولة فهم أسلوب لعبهم والتأثير عليهم في المباراة».
ويلتقي منتخبا المغرب والكاميرون يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية بالبطولة، حيث تأهل المنتخب المضيف لدور الثمانية بعد فوزه على تنزانيا بهدف نظيف أمس الأحد.

منتخب الكاميرون
منتخب جنوب أفريقيا
كأس الأمم الأفريقية
المغرب
آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©