نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت

نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت
5 يناير 2026 21:03

دبي (وام)
شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، مساء أمس في دبي، ختام منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي العالمية للكريكيت (DP World ILT20)، التي أُسدل الستار عليها في استاد دبي الدولي وسط حضور جماهيري كبير.
وانطلقت منافسات البطولة في الثاني من ديسمبر الماضي، تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني، وأقيمت مبارياتها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة 6 فرق محترفة.
وتوّج فريق ديزرت فايبرز بلقب البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق إم آي الإمارات بفارق 46 نقطة، وحصل الفريق البطل على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 700 ألف دولار، فيما نال فريق الوصيف جائزة مالية بلغت 300 ألف دولار.
وتم تتويج البطل والوصيف من قبل خالد الزرعوني، منظم البطولة، نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، يرافقه محمد أبو حمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية في مجموعة موانئ دبي العالمية، الراعي الرئيس للبطولة.

