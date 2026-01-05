الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»

جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
5 يناير 2026 21:13


أبوظبي (وام)
أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية عن تحديث جديد في شكل جواز الخيل العربي الخاص بالجمعية، من دون أي تغيير في البيانات الأساسية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخيل العربية.
وأوضحت الجمعية أن الجواز تم اعتماده من المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو»، ويتميز بتصميم عملي حديث يجمع بين المتانة وسهولة الاستخدام، ويضم عدداً كافياً من الصفحات المخصصة للتطعيمات والمعاملات المختلفة. كما يتمتع الجواز بدرجة عالية من الحماية، إذ تم تصميمه بطريقة تتوفر لها أعلى معايير الدقة.
ويتيح الجواز إجراءات نقل ملكية مبسطة وسريعة توضح هوية المالك الجديد وتاريخ النقل، إلى جانب تنظيم واضح للأقسام يشمل نقل الملكية، اللقاحات والتطعيمات، وحركة الخيل الدولية، وتسجيل الخيل في دولة غير دولة المنشأ.
كما يتيح التحديث الجديد للملاك إمكانية الاطلاع على الجواز الإلكتروني مباشرة من ملف المالك الشخصي عبر موقع الجمعية وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى بيانات الخيل في أي وقت.
ويأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية جمعية الإمارات للخيول العربية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للملاك والمربين، وتعزيز كفاءة الإجراءات عبر توظيف أحدث الحلول التقنية والأنظمة الرقمية.
وتولي الجمعية اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، وضمان سرعة ودقة الوصول إلى البيانات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس مكانة دولة الإمارات الريادية.

أخبار ذات صلة
ثنائية لخيول «ياس للسباقات» في الحفل الخامس بمضمار العين
تحكيم خليجي رفيع يعزز مكانة بطولة عجمان لجمال الخيل العربية
الخيول العربية الأصيلة
الخيول العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
جمال الخيل العربية
آخر الأخبار
«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
الرياضة
«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
اليوم 21:30
جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
اليوم 21:13
نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت
الرياضة
نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت
اليوم 21:03
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. «5 نجوم» في أبوظبي
الرياضة
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز.. «5 نجوم» في أبوظبي
اليوم 20:45
3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025
الرياضة
3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©