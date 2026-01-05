الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»

«زوارق شاطئ دبي» تتصدر «افتتاحية» «بطل الإمارات للشراع الحديث»
5 يناير 2026 21:30


دبي (وام)
سيطرت أندية زوارق شاطئ دبي (DOSC)، وأبوظبي للرياضات البحرية، والحمرية على المراكز الثلاثة الأولى في الجولة الافتتاحية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي اقيمت في نادي زوارق شاطئ دبي، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة.
وجاء نادي زوارق شاطئ دبي (DOSC) في المركز الأول، تلاه نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثاني، فيما احتل نادي الحمرية المركز الثالث.
وعقب ختام المنافسات قام محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، بتتويج الفائزين بحضور سيمون ريفيد مدير نادي DOSC.
وأكد العبيدلي أن الجولة الافتتاحية لهذا الموسم تنبئ بموسم مميز، مشيراً إلى أنها كانت اختباراً حقيقياً للعناصر المميزة التي ستشارك مع منتخب الإمارات في البطولة العربية للشراع الحديث المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

