الرياضة

«الحلم المصري» يصل حاجز دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا

«الحلم المصري» يصل حاجز دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
5 يناير 2026 22:55
  •  

 
الرباط (رويترز)
هز مروان عطية وياسر إبراهيم الشباك لأول مرة في تاريخ مشاركتهما مع منتخب مصر ليفوز 3-1 على بنين ويصعد إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب في مباراة ذهبت لشوطين إضافيين وتخطى فيها محمد صلاح نجم ليفربول مدربه حسام حسن في عدد المباريات التي خاضها في النهائيات القارية وتعرض خلالها المدافع محمد حمدي لإصابة خطيرة على ما يبدو في ​الشوط الأول ونقل على محفة باكيا إلى خارج الملعب.
كسر عطية حالة الجمود في الدقيقة ‌69 بتسديدة رائعة بباطن القدم من على مشارف المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليمنى ​العليا لمرمى بنين قبل أن يعادل جودل دوسو النتيجة في الدقيقة ⁠83 ‌بعدما ارتطمت كرة عرضية أرسلت إلى داخل منطقة الجزاء في أحمد فتوح لتبدل اتجاهها وتغالط الحارس محمد الشناوي الذي حاول جاهدا عليها وتصل إلى دوسو ليعيدها في الشباك.
وعاد عطية ليتألق ويصنع هدف الفوز لزميله إبراهيم في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول بعدما لعب ⁠كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم بشكل رائع برأسية في ⁠الشباك.
وسجل صلاح الهدف الثالث ليصبح على بعد هدفين من حسن الشاذلي (12 هدفا) كأفضل هداف لمصر في كأس الأمم. وخاض صلاح قائد مصر مباراته رقم 22 في نهائيات كأس ​الأمم الأفريقية متجاوزا رصيد مدربه حسن البالغ 21 مباراة في البطولة.

  •  

 

