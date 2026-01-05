الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

85 ألف زائر يكتبون شهادة نجاح مهرجان خورفكان البحري

85 ألف زائر يكتبون شهادة نجاح مهرجان خورفكان البحري
6 يناير 2026 01:19

خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإصابة تُبعد «أملاح» عن مواجهة دبا في «دوري أدنوك»
العين يُحكم قبضته على الصدارة والوصل ينتزع الوصافة

اختتمت فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة على شواطئ مدينة خورفكان، محققاً نجاحاً جماهيرياً وتنظيمياً لافتاً، بعد أن استقطبت فعالياته المتنوعة أكثر من 85 ألف زائراً على مدار عشرة أيام، لمشاهدة الأنشطة البحرية والتراثية والرياضية، التي أقيمت خلال الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 10 دول، أسهمت في ترسيخ مكانة خورفكان إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية والبحرية في المنطقة، عبر برنامج حافل جمع بين الترفيه والتنافس الرياضي واستعراض الموروث البحري الأصيل.

خورفكان
مدينة خورفكان
المهرجان البحري
آخر الأخبار
متطوع يوزع الطعام على النازحين في أمدرمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
6 يناير 2026
مسؤولون في إنفاذ القانون يخرجون مادورو وزوجته من المروحية نحو محكمة مانهاتن (رويترز)
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
أهالي غزة يقفون عدة ساعات في طوابير طويلة للحصول على المياه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
6 يناير 2026
أبنية مدمرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
6 يناير 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
6 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©