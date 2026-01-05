85 ألف زائر يكتبون شهادة نجاح مهرجان خورفكان البحري

خورفكان (الاتحاد)

اختتمت فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة على شواطئ مدينة خورفكان، محققاً نجاحاً جماهيرياً وتنظيمياً لافتاً، بعد أن استقطبت فعالياته المتنوعة أكثر من 85 ألف زائراً على مدار عشرة أيام، لمشاهدة الأنشطة البحرية والتراثية والرياضية، التي أقيمت خلال الفترة من 26 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 10 دول، أسهمت في ترسيخ مكانة خورفكان إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية والبحرية في المنطقة، عبر برنامج حافل جمع بين الترفيه والتنافس الرياضي واستعراض الموروث البحري الأصيل.