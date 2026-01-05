الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجولة الـ12 تشعل سباق ختام الدور الأول في «دوري أدنوك»

قمة محتدمة بين النصر والشارقة في استاد آل مكتوم (الاتحاد)
6 يناير 2026 01:19

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
3.9 مليون دولار حصاد أنديتنا في البطولات الآسيوية خلال 2025
«أزمة النقاط» تهدد الشارقة بكابوس «سيناريو 2012»

يواصل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مشواره المتسارع نحو ختام الدور الأول دون توقف، مع انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة مساء اليوم، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع النصر والشارقة عند الساعة 17:00 على استاد آل مكتوم، فيما يستضيف الوحدة نظيره بني ياس عند الساعة 19:45 على استاد آل نهيان.
وتتواصل مباريات الجولة غداً الأربعاء بمواجهتي كلباء والوصل، والبطائح وشباب الأهلي، على أن تختتم الخميس بثلاث مباريات تجمع دبا وخورفكان، والجزيرة وعجمان، والظفرة والعين.
ويحتضن استاد آل مكتوم المواجهة المرتقبة بين النصر، صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة، وضيفه الشارقة الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ويدخل «العميد» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الثمين خارج أرضه على بني ياس 2-1 في الجولة الماضية، فيما يسعى «الملك» إلى إيقاف نزف النتائج، بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي، والأخيرة أمام العين 0-1، رغم تتويجه مؤخراً بلقب كأس «سوبر إعمار».
ورغم الفارق الواضح في رصيد النقاط، تبقى مواجهات الفريقين في دوري المحترفين عامرة بالندية والتكافؤ، حيث التقيا في 30 مباراة، حقق النصر الفوز في 12 مواجهة، مقابل 11 انتصاراً للشارقة، بينما حسم التعادل 7 مباريات، وسجل لاعبو النصر 47 هدفاً في شباك الشارقة، مقابل 45 هدفاً للملك.
وفي العاصمة أبوظبي، يتطلع الوحدة، المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتعويض خسارته الأولى في الموسم أمام الوصل 0-1 في الجولة الماضية، عندما يستقبل بني ياس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، والذي يدخل المواجهة بدوره بعد خسارته أمام النصر 1-2.
وتاريخياً، تميل الكفة لصالح الوحدة في مواجهاته أمام بني ياس بدوري المحترفين، حيث التقى الفريقان في 28 مباراة، فاز «العنابي» في 15 مواجهة، مقابل 5 انتصارات لـ «السماوي»، فيما انتهت 8 مباريات بالتعادل، وسجل الوحدة 55 هدفاً في مرمى «السماوي»، مقابل 36 هدفاً لبني ياس. 

النصر
الشارقة
الوحدة
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
متطوع يوزع الطعام على النازحين في أمدرمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
6 يناير 2026
مسؤولون في إنفاذ القانون يخرجون مادورو وزوجته من المروحية نحو محكمة مانهاتن (رويترز)
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
أهالي غزة يقفون عدة ساعات في طوابير طويلة للحصول على المياه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
6 يناير 2026
أبنية مدمرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
6 يناير 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
6 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©