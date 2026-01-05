الجولة الـ12 تشعل سباق ختام الدور الأول في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يواصل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مشواره المتسارع نحو ختام الدور الأول دون توقف، مع انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة مساء اليوم، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع النصر والشارقة عند الساعة 17:00 على استاد آل مكتوم، فيما يستضيف الوحدة نظيره بني ياس عند الساعة 19:45 على استاد آل نهيان.

وتتواصل مباريات الجولة غداً الأربعاء بمواجهتي كلباء والوصل، والبطائح وشباب الأهلي، على أن تختتم الخميس بثلاث مباريات تجمع دبا وخورفكان، والجزيرة وعجمان، والظفرة والعين.

ويحتضن استاد آل مكتوم المواجهة المرتقبة بين النصر، صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة، وضيفه الشارقة الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ويدخل «العميد» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الثمين خارج أرضه على بني ياس 2-1 في الجولة الماضية، فيما يسعى «الملك» إلى إيقاف نزف النتائج، بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي، والأخيرة أمام العين 0-1، رغم تتويجه مؤخراً بلقب كأس «سوبر إعمار».

ورغم الفارق الواضح في رصيد النقاط، تبقى مواجهات الفريقين في دوري المحترفين عامرة بالندية والتكافؤ، حيث التقيا في 30 مباراة، حقق النصر الفوز في 12 مواجهة، مقابل 11 انتصاراً للشارقة، بينما حسم التعادل 7 مباريات، وسجل لاعبو النصر 47 هدفاً في شباك الشارقة، مقابل 45 هدفاً للملك.

وفي العاصمة أبوظبي، يتطلع الوحدة، المتراجع إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، إلى استعادة نغمة الانتصارات، وتعويض خسارته الأولى في الموسم أمام الوصل 0-1 في الجولة الماضية، عندما يستقبل بني ياس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، والذي يدخل المواجهة بدوره بعد خسارته أمام النصر 1-2.

وتاريخياً، تميل الكفة لصالح الوحدة في مواجهاته أمام بني ياس بدوري المحترفين، حيث التقى الفريقان في 28 مباراة، فاز «العنابي» في 15 مواجهة، مقابل 5 انتصارات لـ «السماوي»، فيما انتهت 8 مباريات بالتعادل، وسجل الوحدة 55 هدفاً في مرمى «السماوي»، مقابل 36 هدفاً لبني ياس.