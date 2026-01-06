الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلتيك يقيل نانسي ويعيد أونيل!

سلتيك يقيل نانسي ويعيد أونيل!
6 يناير 2026 08:18

جلاسكو(أ ف ب)
أقال سلتيك مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي بعد ثماني مباريات فقط على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، مُني خلالها بست هزائم، ليعود ويعيّن مجدداً الإيرلندي الشمالي مارتين أونيل مدرباً له حتى نهاية الموسم.
وأفاد سلتيك في بيان رسمي "يؤكد النادي انضمام مارتن أونيل إلى صفوفه كمدرب حتى نهاية هذا الموسم".
وأضاف نقلاً عن أونيل "لقد طُلب مني تولي هذا الدور العظيم، وسأبذل قصارى جهدي للعودة إلى طريق النصر، قدر الإمكان. سنحتاج إلى دعم الجميع".
وكان أونيل، البالغ 73 عاماً، قد تولى في أكتوبر منصب المدرب الموقت لثماني مباريات وفاز في 7 منها، بعد رحيل مواطنه براندن رودجزر إلى القادسية السعودي.
وتنحى أونيل، مدرب عملاق جلاسكو بين عامي 2000 و2005، لصالح نانسي في أوائل ديسمبر الذي أقيل من منصبه بعد 33 يوماً فقط.
وأثارت خسارة الفريق على أرضه أمام غريمه التقليدي رينجرز 1-3 السبت الماضي، احتجاجات حاشدة خارج ملعب "سلتيك بارك"، وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وقال سلتيك في بيان "يُعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم عن قراره بإنهاء عقد المدرب ويلفريد نانسي بأثر فوري".
وأكد سلتيك رحيل الجهاز الفني للمدرب الفرنسي، بالإضافة إلى بول تيسديل، رئيس العمليات الكروية، عن النادي.
وكان نانسي البالغ 48 عاماً، وقّع في 4 ديسمبر عقداً لمدة عامين ونصف مع سلتيك خلفاً للمدرب الموقت أونيل.
بعدما درب سابقاً مونتريال، قاد نانسي فريق كولومبوس كرو للفوز بالدوري الأميركي عام 2023، ثم كأس الرابطتين التي تجمع بين الأندية المكسيكية والأميركية.
لكن سرعان ما تحول التعيين إلى كابوس، حيث تعرض لأربع هزائم في مبارياته الأربع الأولى، بما في ذلك هزيمة أمام سانت ميرين 1-3 في نهائي كأس الرابطة.
وهي المرة الأولى التي يخسر فيها سلتيك أربع مباريات توالياً منذ سلسلة مماثلة تحت قيادة المدرب الشهير جوك شتاين عام 1978.
وحقق سلتيك فوزين توالياً في الدوري بقيادة نانسي ضد أبردين وليفينجستون، لكنه خسر أمام ماذرويل 0-2 الثلاثاء، وانهار في شوط ثانٍ كارثي على أرضه أمام رينجرز.
أدت تلك الهزيمة إلى تأخر سلتيك صاحب المركز الثاني في الترتيب، بفارق ست نقاط عن هارتس المتصدر.

