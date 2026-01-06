شيلي عن خلافه مع لوكمان: سيبقى بيننا وقد يخرج لاحقاً

الرباط(د ب أ)

رفض الفرنسي إريك شيلي، مدرب المنتخب النيجيري، الخوض في تفاصيل الحوار الذي جمعه بنجم النسور أديمولا لوكمان عقب الفوز الكبير على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد، في دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2025.

وكانت علامات عدم الرضا قد بدت واضحة على لوكمان مباشرة بعد نهاية المباراة، التي توج فيها بجائزة أفضل لاعب بفضل تسجيله هدفاً وصناعته آخر، قبل أن يدخل في نقاش مطول مع مدربه داخل غرفة الملابس، ما أثار تساؤلات حول فحوى ذلك الحديث.

وعند سؤاله عن الأمر عقب نهاية اللقاء، اكتفى شيلي بالقول: "ما دار بيني وبين لوكمان سيبقى بيننا. لا أتحدث عادة عما يحدث داخل المجموعة، وربما تخرج بعض التفاصيل إلى العلن لاحقاً".

وعن تقييمه لمجريات المباراة، أوضح المدرب الفرنسي: "ليس هناك الكثير مما يمكن قوله. إلى جانب الجوانب الإيجابية، هناك نقاط أخرى تحتاج إلى المراجعة. سنستمتع بهذا الفوز اليوم"، مشيراً إلى أن الفريق سيبدأ بعد ذلك التحضير للمواجهة القادمة. أما بخصوص السر وراء التألق الهجومي للنسور حتى الآن، وهو الخط الأقوى في البطولة، فأكد شيلي أن الأمر يعود في الأساس إلى التزام اللاعبين، قائلاً: "لا يوجد سر خاص. عندما جئت كانت لدي رؤية واضحة لطريقة اللعب عند امتلاك الكرة وعند فقدانها، واللاعبون تأقلموا بسرعة مع هذا الأسلوب، وهم من يستحقون الإشادة على ما يقدمونه داخل الملعب".