الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شيلي عن خلافه مع لوكمان: سيبقى بيننا وقد يخرج لاحقاً

شيلي عن خلافه مع لوكمان: سيبقى بيننا وقد يخرج لاحقاً
6 يناير 2026 08:25

الرباط(د ب أ)
رفض الفرنسي إريك شيلي، مدرب المنتخب النيجيري، الخوض في تفاصيل الحوار الذي جمعه بنجم النسور أديمولا لوكمان عقب الفوز الكبير على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد، في دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2025.
وكانت علامات عدم الرضا قد بدت واضحة على لوكمان مباشرة بعد نهاية المباراة، التي توج فيها بجائزة أفضل لاعب بفضل تسجيله هدفاً وصناعته آخر، قبل أن يدخل في نقاش مطول مع مدربه داخل غرفة الملابس، ما أثار تساؤلات حول فحوى ذلك الحديث.
وعند سؤاله عن الأمر عقب نهاية اللقاء، اكتفى شيلي بالقول: "ما دار بيني وبين لوكمان سيبقى بيننا. لا أتحدث عادة عما يحدث داخل المجموعة، وربما تخرج بعض التفاصيل إلى العلن لاحقاً".
وعن تقييمه لمجريات المباراة، أوضح المدرب الفرنسي: "ليس هناك الكثير مما يمكن قوله. إلى جانب الجوانب الإيجابية، هناك نقاط أخرى تحتاج إلى المراجعة. سنستمتع بهذا الفوز اليوم"، مشيراً إلى أن الفريق سيبدأ بعد ذلك التحضير للمواجهة القادمة. أما بخصوص السر وراء التألق الهجومي للنسور حتى الآن، وهو الخط الأقوى في البطولة، فأكد شيلي أن الأمر يعود في الأساس إلى التزام اللاعبين، قائلاً: "لا يوجد سر خاص. عندما جئت كانت لدي رؤية واضحة لطريقة اللعب عند امتلاك الكرة وعند فقدانها، واللاعبون تأقلموا بسرعة مع هذا الأسلوب، وهم من يستحقون الإشادة على ما يقدمونه داخل الملعب".

أخبار ذات صلة
أزمة بروتوكولية في مباراة تونس ونيجيريا
«أمم أفريقيا 2025».. كوت ديفوار وبوركينا فاسو في «موقعة المصير»
منتخب نيجيريا
كأس أمم أفريقيا
آخر الأخبار
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
الرياضة
16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
اليوم 11:06
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:01
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
الرياضة
كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
اليوم 10:39
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
الذكاء الاصطناعي
إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
اليوم 10:37
شيخة بنت سيف: "تحقيق أمنية" تسعد 820 طفلاً من 34 جنسية خلال 2025
علوم الدار
شيخة بنت سيف: "تحقيق أمنية" تسعد 820 طفلاً من 34 جنسية خلال 2025
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©