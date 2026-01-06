«الفرسان» يعزّز الخيارات الهجومية بـ «مارسيلو»

مراد المصري (أبوظبي)

رحبت جماهير شباب الأهلي، بالتحركات التي تقوم بها الإدارة لمعالجة تراجع الأداء الهجومي للفريق، وذلك مع إنجاز «الفرسان» أولى صفقاتهم الشتوية، بضم جواو مارسيلو المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والقادم من فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ويعاني «الفرسان» هذا الموسم من تراجع الفاعلية الهجومية، خصوصاً في ظل إصابة الهداف سردار أزمون، وابتعاد الثنائي ماتياس ليما ومؤنس دبور عن المستوى المنتظر منهما، مما جعل التعاقد مع مهاجمين خلال الشتاء الحالي أولوية.

ويُعتبر مارسيلو من المواهب الشابة بقوة في الملاعب البرازيلية، وبحسب تقارير إعلامية في بلاده، فإن صفقة التعاقد معه بلغت تكلفتها نحو مليوني يورو، مع احتفاظ الفريق البرازيلي بنسبة 30% من اللاعب في حال بيعه في المستقبل.

ونجح اللاعب في الصعود بشكل تدريجي إيجابي في مسيرته، حيث انضم الصيف الماضي لأتلتيتكو مينيرو قادماً من جواراني، وبالمجمل سجّل 9 أهداف في 28 مباراة في البطولات الرسمية للمحترفين، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة.

وسيكون اللاعب متاحاً مع فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في 13 يناير الجاري، فيما يتدرب حالياً مع الفريق الأول.

على صعيد آخر، أكمل شباب الأهلي تحضيراته لمواجهة البطائح، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة 12 ضمن دوري أدنوك للمحترفين.

ووصف باولو سوزا، مدرب الفريق، المواجهة بأنها ستكون معقّدة أمام فريق قوي بدنياً، وقال: «نواجه فريقاً منسقاً للغاية، وجميع مبارياتنا السابقة أمام البطائح كانت معقّدة، هو فريق يتميز بالمسافات القصيرة بين لاعبيه في أرضية الملعب، ويجب أن نركز على صناعة الفرص من أجل الاستمرارية في الخروج بالنتيجة إيجابية، وأثق بأننا سنفعل ذلك إذا حافظنا على الإصرار والجهد العالي الذي نقدمه منذ بداية العام».