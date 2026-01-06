الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل

كلباء يغازل النقطة الـ 18 في مواجهة الوصل
6 يناير 2026 10:39

فيصل النقبي (كلباء)
بعد أن حصد 4 نقاط ثمينة خلال آخر جولتين من الدوري، يستعد كلباء للوصول للنقطة 18، عندما يلتقي الوصل بافتتاح مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليعزّز «النمور» مكاسبهم الإيجابية وموقعهم في جدول الترتيب، حيث وصل رصيد الفريق إلى 15 نقطة في المركز الثامن.
وجاءت البداية بتعادل إيجابي أمام نادي الجزيرة بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف كلباء اللاعب شهريار، قبل أن يواصل الفريق نتائجه الجيدة بتحقيق فوز مهم على نادي عجمان بهدف دون مقابل أحرزه سامان قدوس، ليؤكد الفريق عودته التدريجية إلى الطريق الصحيح.
ويحظى لقاء الوصل بأهمية كبرى، كونها واحدة من أقوى مواجهات الفريق على ملعبه في تلك المرحلة، حيث يطمح الفريق في مواصلة حصد النقاط وتعزيز موقعه في سلم الترتيب، في ظل الطموحات المتزايدة للجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.

