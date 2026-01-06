الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»

«بليزرز» يعبر «جاز» في «السلة الأميركي»
6 يناير 2026 11:01

واشنطن(أ ب)
سجّل ديني أفديجا 33 نقطة وثماني متابعات، ومرّر تسع تمريرات حاسمة في ثلاثة أرباع، ليقود بورتلاند ترايل بليزرز للفوز على يوتا جاز 137/ 117، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل شيدون شارب 29 نقطة لفريق بليزر، الذي حقق 17 انتصاراً وخسر في 20 مباراة، والذي حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية وخمس من آخر ست مباريات.
وسجّل دونوفان كلينجان 12 نقطة و17 متابعة.
وسجل لاوي ماركانين 22 نقطة لفريق جاز، الذي فاز في 12 مباراة وخسر في 23، وأضاف جوسوف نركيتش 21 نقطة، بعدما غاب عن مباراتين بسبب إصابته بالتواء في إصبع القدم.
وكانت هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لجاز، والثامنة في آخر 10 مباريات.
وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 121/ 90، وبوسطن سلتيكس على شيكاغو بولز 115/ 101، وتورنتو رابتورز على أتالانتا هوكس 118/ 100، وشارلوت هورنيتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 124/ 97.
وتغلّب هيوستن روكتس على فينيكس صنز 100/ 97، ودنفر ناجتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 125/ 124 بعد الوقت الإضافي، ولوس أنجلوس كليبرز على جولدن ستيت واريورز 103/ 102.

