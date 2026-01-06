«ثاندر» يترنّح وبيستونز يُؤكد حضوره في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألحق تشارلوت هورنتس هزيمة ثقيلة بأوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب 124-97، في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين، فيما أكدّ ديترويت بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية على حضوره القويّ بفوزه على نيويورك نيكس 121-90.

في المباراة الأولى، أظهر هورنتس صاحب المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، سيطرة كبيرة بمواجهة أوكلاهوما، مانحاً الأخير خسارته السابعة هذا الموسم والثانية توالياً بعد الخسارة أمام فينيكس صنز الأحد.

سجّل براندون ميلر 28 نقطة وأضاف كون كنوبل 23 لهورنتس، الذي التقط 52 متابعة مقابل 33 لثاندر.

من جانب ثاندر، كان الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر أفضل مسجّل بـ 21 نقطة من بين خمسة زملاء له تجاوزوا عتبة العشر نقاط، إلا أن سلسلة انتصارات أوكلاهوما الـ 24 المتتالية ضد هورنتس وصلت إلى نهاية.

وفي ديترويت، برز كايد كانينجهام بتسجيله 29 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، ليقود بيستونز لفوز مثير على منافسه المباشر في المنطقة الشرقية نيويورك نيكس 121-90.

وعزّز ديترويت رصيده إلى 27 انتصاراً، مقابل تسع هزائم، بفارق أربع مباريات عن بوسطن سلتيكس، الذي انتزع مركز الوصافة من نيكس، بفوزه على شيكاغو بولز 115-101.

وسجّل جافونتي جرين 17 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء لمصلحة ديترويت، وأضاف جايدن أيفي 16 نقطة، وسط غياب اثنين من أبرز نجوم الفريق: توبياس هاريس وجايلن دورين.

في المقابل، كان جايلن برونسون أفضل مسجّل لنيكس مع 25 نقطة.