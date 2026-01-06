الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جارسيا «الرابع» في قائمة أصغر مسجّلي «ثلاثيات الريال» بالقرن الـ21

جارسيا «الرابع» في قائمة أصغر مسجّلي «ثلاثيات الريال» بالقرن الـ21
6 يناير 2026 11:30

معتز الشامي (أبوظبي)
استهلّ ريال مدريد عامه الجديد ببداية مثالية، حيث حقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-1 على ريال بيتيس، ليُقلص الفارق مع غريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني، في غياب نجم الفريق الملكي، كيليان مبابي، عن المباراة بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي لم يُشكّل عائقاً، إذ قدّم جونزالو جارسيا، خريج أكاديمية ريال مدريد، أداءً مميزاً.
وسجل اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاماً، والذي تألّق مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، أول ثلاثية له مع الفريق الأول على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث لم يسبق له التسجيل في الدوري الإسباني قبل هذه المباراة.
وأحرز جونزالو جارسيا (ثلاثية)، وراؤول أسينسيو، وفران جارسيا أهداف ريال مدريد الخمسة في مرمى ريال بيتيس. وجميعهم من خريجي أكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث تدرّجوا في صفوف فرق الشباب بالنادي.
وليس من المألوف أن يسجل 3 من خريجي أكاديمية ريال مدريد 5 أهداف، ليس فقط في ريال مدريد، بل في أي نادٍ، حيث كانت آخر مرة حدث فيها شيء مماثل في 25 نوفمبر 1989، ضد ريال سرقسطة، على ملعب سانتياغو برنابيو. انتهت تلك المباراة بنتيجة 7-2، بأهداف من، ميشيل، وسانشيز، وبوتراجينيو، وهدفين من مارتن فاسكيز.
وانتظر ريال مدريد ما يقارب ربع قرن أيضاً لتحقيق فوز بثلاثة أهداف أو أكثر في الليجا جميعها من لاعبين إسبان، حيث كان آخر فوز له في 14 سبتمبر 2002، على أوساسونا، بنتيجة 4-1. سجل هيلجيرا هدفين، وأضاف راؤول وجوتي هدفين آخرين.
وخلّدت الثلاثية اسم جونزالو جارسيا في تاريخ النادي الملكي، حيث دخل قائمة أصغر 10 لاعبين سجلوا ثلاثية (هاتريك) مع ريال مدريد في هذا القرن (21).
وبالنظر إلى أصغر مسجلي الهاتريك لريال مدريد في هذا القرن، نجد أن القائمة يتصدرها الجناح البرازيلي رودريجو، بعد انضمامه لريال مدريد في سن المراهقة، سجّل هاتريك في مرمى جالاتا سراي، وهو في سن 18 عاماً و9 أشهر فقط عام 2019.
أما المركز الثاني، فيعود إلى عام 2002، حيث سجل المهاجم الإسباني خافيير بورتيو، ثلاثية مع المرينجي، في سن 20 عاماً و5 أشهر، ويحتل الأرجنتيني جونزالو هيجواين المركز الثالث، بعد أن سجل هاتريك وهو في سن 20 عاماً و10 أشهر عام 2008. أما ثلاثية جارسيا الأخيرة، فتضعه في المركز الرابع في القائمة، وهو في سن 21 عاماً و9 أشهر فقط، ليكتب اسمه في تاريخ النادي الحديث.
ويأتي فينيسيوس جونيور في المركز الخامس، بعد أن سجّل أول ثلاثية له مع ريال مدريد في سن 21 عاماً و10 أشهر عام 2022، ويعود هيجواين مجدداً في المركز السادس، مسجّلاً ثلاثية في سن 22 عاماً و3 أشهر.
ويحتل المهاجم الفرنسي الأسطوري كريم بنزيمة المركزين السابع والثامن، بعد أن سجل ثلاثيتين في شهر واحد عام 2010، في سن 22 عاماً و11 شهراً، وسن 23 عاماً على التوالي، ويأتي ماريانو دياز في المركز التاسع، مسجلاً ثلاثية في سن 23 عاماً و3 أشهر عام 2016، بينما يختتم هيجواين قائمة العشرة الأوائل بتسجيله ثلاثية أخرى في سن 23 عاماً و4 أشهر عام 2011.

