«فينوس 1101» تتلقّى النبأ الحزين في أوكلاند

«فينوس 1101» تتلقّى النبأ الحزين في أوكلاند
6 يناير 2026 11:44

ويلينجتون (أ ب)
خسرت النجمة الأميركية فينوس وليامز مباراتها الفردية الأولى في عام 2026 أمام البولندية ماجدا لينيت، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 32 لبطولة أوكلاند للتنس، المقامة حالياً في نيوزيلندا.
وقدّمت وليامز «45 عاماً» أداءً رائعاً قبل أن تخسر بنتيجة 6/ 4,4/ 6,6/ 2 أمام لينيت، المصنفة 52 عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر عامين فقط عندما خاضت ويليامز أول مباراة فردية احترافية لها.
وحملت تلك المباراة الرقم 1101 لوليامز في منافسات الفردي ببطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، لكن الروح التنافسية التي أظهرتها أمام لاعبة تصغرها باثنتي عشرة سنة منحتها الثقة، قبل توجُّهها إلى أستراليا للمشاركة في بطولة هوبارت الدولية وبطولة أستراليا المفتوحة، أولى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا العام.
وحصلت اللاعبة الحائزة على سبعة ألقاب جراند سلام على بطاقات دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة أوكلاند، وكذلك في بطولة هوبارت، التي تنطلق في 12 يناير الجاري، وأيضاً في بطولة أستراليا، التي تقام على ملاعب (ملبورن بارك).
وكانت المباراة أمام لينيت، هي الأولى لوليامز منذ خسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا في الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في أغسطس الماضي.
وشاركت النجمة المخضرمة في ثلاث بطولات فقط العام الماضي، حيث فازت على مواطنتها بيتون ستيرنز في يوليو الماضي، لتصبح ثاني أكبر لاعبة، بعد الأميركية المعتزلة مارتينا نافراتيلوفا، تفوز بإحدى مباريات رابطة محترفات التنس.
وبدت ويليامز في حالة بدنية ممتازة، وتحركت بحرية، وأرسلت سبعة إرسالات ساحقة، وسدّدت ضربات قوية من كلا الجانبين.
واعتادت وليامز، المصنفة 582 عالمياً حالياً، زيارة أوكلاند في الجزء الأخير من مسيرتها، حيث تغلّبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي في نهائي عام 2015 لتحرز لقبها الـ41 آنذاك من أصل 46 لقباً حصلت عليها في مسابقات رابطة المحترفات.
وكانت وليامز شاركت مع المصنفة الأولى في أوكلاند، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، في منافسات الزوجي أمس الاثنين، وخسرتا بنتيجة 7/ 6 (9/ 7)، 6/ 1 أمام الأميركية إيفا يوفيتش والفلبينية ألكسندرا إيلا.
واستهلت سفيتولينا مشاركتها في منافسات الفردي بالفوز على الروسية فارفارا جراتشيفا بنتيجة 6/ 3 و6/ 1 في دور الـ 32 للبطولة أيضاً.

