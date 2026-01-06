سبالينكا تفتتح «برزبين» بفوز سهل وسقوط كيريوس

لندن (رويترز)

بدأت أرينا سبالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، عام 2026 بفوز ساحق في بطولة برزبين الدولية اليوم الثلاثاء، بينما فشل منافسها في «معركة الجنسين» نيك كيريوس في عودته لمنافسات الفردي بعد غياب عام تقريباً.

واستأنفت سبالينكا، التي خسرت ​بمجموعتين متتاليتين أمام كيريوس قبل أسبوع في مباراة استعراضية ‌في دبي، استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة بأداء رائع ​لتفوز على كريستينا بوكسا 6-صفر ⁠و6-‌1 في 47 دقيقة لتتأهل للدور الثالث.

وبعد تحقيق أسرع فوز في مسيرتها، قالت لاعبة روسيا البيضاء: «بالتأكيد كان إرسالي جيداً حقاً. نفّذت عدة ضربات إرسال ⁠وأخرى مباشرة من على الشبكة وهو أمر رائع، ⁠لذلك أنا سعيدة للغاية بأدائي.

«سعيدة بعودتي. أستمتع دائماً باللعب أمامكم جميعاً. كان ذلك أداءً رائعاً مني».

وستلتقي ​حاملة لقب بطولة برزبين مع الفائزة من مباراة سورانا كريستيا وإيلينا أوستابنكو في مباراتها التالية، بينما تتطلع لبلوغ الزخم المناسب قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام في ملبورن بارك في ​الفترة من 18 يناير الحالي للأول من فبراير المقبل، حيث ستسعى للفوز بلقبها الثالث.

واستمر كيريوس، المبتلى بالإصابات، في الملعب فترة قصيرة في أول مباراة له ‍في منافسات الفردي منذ مارس ⁠الماضي، عندما خسر اللاعب الأسترالي ​6-3 و6-4 أمام الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش في 65 دقيقة.

ويأمل كيريوس (30 ​عاماً) في الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة ‍في ملبورن بارك، وسيحاول تعزيز لياقته البدنية في المباريات، عندما يتعاون مع مواطنه تاناسي كوكيناكيس في دور الستة عشر من منافسات الزوجي غداً الأربعاء.

وفاز الثنائي بمباراتهما ضد ماثيو إيبدن وراجيف رام يوم الأحد الماضي، ‌وسيواجهان ساديو دومبيا وفابيان ريبول في المباراة المقبلة.