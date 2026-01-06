الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صلاح يواصل الأرقام التاريخية مع «الفراعنة»

صلاح يواصل الأرقام التاريخية مع «الفراعنة»
6 يناير 2026 11:50

علي معالي (أبوظبي)
يواصل محمد صلاح تقديم وتحطيم الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، وهذه المرة بعيداً عن ليفربول، حيث نجح في قيادة منتخب مصر إلى انتصار مثير على بنين 3-1 ليتأهل الفراعنة للدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، ليرفع النجم المصري الكبير رصيده من الأهداف إلى 3، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثية في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا، كما رفع رصيده كذلك إلى 10 أهداف مع منتخب بلاده، في هذه البطولة القارية، ليصبح ثالث لاعب مصري في ترتيب هدافي الفراعنة في الكان بعد حسن الشاذلي (12 هدفاً) وحسام حسن (11 هدفاً)، وهو ما يجعله ضمن نخبة هدافي مصر في تاريخ هذه البطولة حتى الآن، وما زال المشوار أمامه لتحطيم الأرقام وربما يتربع على عرش الهدافين، إذا نجح في تسجيل 3 أهداف أخرى، ليؤكد صلاح حينها أنه بالفعل الأسطورة المصرية في القارة الأفريقية.
ويواصل محمد صلاح الإسهام مع المنتخب في بطولة كأس الأمم، وهو من بين اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب المصري في بطولات الكان على مرّ التاريخ، وقد تساوى في هذا الإطار مع عبدالظاهر السقا وأحمد فتحي في عدد المشاركات بعد مباراة بنين برصيد 22 مباراة لكل لاعب، وعندما يشارك في مباراة المنتخب المقبلة سوف يصبح رابع لاعب مصري في ترتيب المشاركات حتى الآن بعد أحمد حسن (32 مباراة)، وعصام الحضري (28 مباراة)، ومحمود تريزيجيه (24 مباراة).

