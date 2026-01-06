«عدم الجهوزية» يُجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من أديلايد

سيدني (أ ف ب)

انسحب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالمياً سابقاً، الاثنين، من دورة أديلايد لكرة المضرب (250 نقطة) التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى للتتويج بلقبه الحادي عشر ورفع غلته في بطولات الجراند سلام إلى 25 لقباً.

وكتب ديوكوفيتش (38 عاماً) عبر حسابه على «إنستجرام»: «إلى جميع جماهيري في أديلايد، للأسف لست جاهزاً بدنياً بعد للمشاركة» في الدورة التي تنطلق الاثنين المقبل، مضيفاً: «أركّز الآن على تحضيراتي لبطولة أستراليا المفتوحة».

وسبق لديوكوفيتش، المصنف رابعاً عالمياً والبالغ 38 عاماً، أن فاز بلقب أديلايد مرتين في مسيرته (2007 و2023).

وباستثناء عام 2017 حين غاب للإصابة، أحرز ديوكوفيتش لقباً واحداً على الأقل في البطولات الأربع الكبرى بين عامي 2010 و2023. ويعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، ومنذ تلك الفترة تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالمياً ووصيفه الإيطالي يانيك سينر الألقاب الثمانية الأكبر على مدار الموسم.

وعلى مستوى بطولات «أيه تي بي»، تُوّج ديوكوفيتش في 2025 بلقب جنيف في مايو وأثينا في نوفمبر، علماً أن العاصمة اليونانية شهدت مشاركته للمرة الأخيرة العام الماضي، قبل انسحابه من بطولة «أيه تي بي» الختامية التي جمعت أفضل ثمانية لاعبين.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، التي تُوِّج ديوكوفيتش بلقبها عشر مرات، في 18 الشهر الجاري، علماً أن اللاعب الصربي كان قد ودّع النسخة الماضية من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف.