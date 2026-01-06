الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

روسنير يقترب بشدة من تدريب تشيلسي

روسنير يقترب بشدة من تدريب تشيلسي
6 يناير 2026 13:16

باريس(رويترز)
قال الإنجليزي ليام روسنير مدرب ستراسبورج الفرنسي اليوم الثلاثاء، إنه ​يبدو أنه سيكون المدرب القادم ‌لتشيلسي المنافس في الدوري ​الإنجليزي الممتاز ⁠لكرة ‌القدم.
وقال روسنير، الذي انضم إلى ستراسبورج الفرنسي عام 2024، في مؤتمر ⁠صحفي اليوم: "حصلت على ⁠الإذن بالحديث ... أحد أكبر أندية كرة القدم في ​العالم، وهو بطل كأس العالم للأندية. إنه شرف لي أن أرتبط بمثل هذا ​النادي. والآن، في ‍هذا اليوم، يبدو أنني سأكون المدرب القادم لهذا النادي".
وأوضح: "لم ‍أوقع على أي ⁠شيء ​حتى الآن. اتفقت شفهيا مع تشيلسي"، وأضاف ​أن الإعلان من ‍المحتمل أن يتم خلال ساعات قليلة.
وانفصل تشيلسي عن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا الأسبوع ‌الماضي.

