روسنير يقترب بشدة من تدريب تشيلسي

باريس(رويترز)
قال الإنجليزي ليام روسنير مدرب ستراسبورج الفرنسي اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أنه سيكون المدرب القادم لتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال روسنير، الذي انضم إلى ستراسبورج الفرنسي عام 2024، في مؤتمر صحفي اليوم: "حصلت على الإذن بالحديث ... أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، وهو بطل كأس العالم للأندية. إنه شرف لي أن أرتبط بمثل هذا النادي. والآن، في هذا اليوم، يبدو أنني سأكون المدرب القادم لهذا النادي".
وأوضح: "لم أوقع على أي شيء حتى الآن. اتفقت شفهيا مع تشيلسي"، وأضاف أن الإعلان من المحتمل أن يتم خلال ساعات قليلة.
وانفصل تشيلسي عن مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا الأسبوع الماضي.