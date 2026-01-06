أتلتيكو مدريد يحذّر روما ولاتسيو بسبب راسبادوري

معتز الشامي (أبوظبي)

وجّه المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، ماتيو أليماني، رسالة واضحة إلى ناديي روما ولاتسيو، مؤكداً أن المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري ليس في عَجَلة من أمره لمغادرة النادي الإسباني خلال الفترة الحالية، رغم الاهتمام المتزايد بخدماته من أندية الدوري الإيطالي.

وانضم راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي قادماً من نابولي، بطل الدوري الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء. ورغم معاناته من قلة المشاركات الأساسية في الليجا، حيث بدأ أساسياً في أربع مباريات فقط، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرى خلال 15 مباراة رسمية.

وقال أليماني في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية: «راسبادوري لاعب مهم جداً في إيطاليا وهو عنصر ثابت في المنتخب الوطني. صحيح أنه لم يحصل على دقائق لعب كثيرة حتى الآن، ومن الطبيعي أن تضعه أندية إيطالية في حساباتها، لكن لا يوجد ما هو أبعد من ذلك».

وأضاف: «نحن نؤمن بأنه يقدّم إضافة كبيرة للفريق، يعمل بجدّية كبيرة، وكما قال المدرب، نحن نتعامل مع الوضع بهدوء في الوقت الحالي»

وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللاعب نفسه لا يشعر بأي استعجال للرحيل عن أتلتيكو قبل أن يترك بصمته في الدوري الإسباني. ومع ذلك، يُعد نادي روما الأكثر إصراراً على التعاقد معه، حيث كثّف اتصالاته مع اللاعب لدفعه نحو اتخاذ قرار سريع، خاصة مع وجود اهتمام من الجهاز الفني بقيادة جان بييرو جاسبريني.

كما أبدى لاتسيو اهتمامه بضم راسبادوري خلال سوق الانتقالات الشتوية، مع وعده بمنحه فرصة لعب منتظمة. إلا أن أليماني شدد على صعوبة التحركات في يناير، قائلاً: «الفريق مكتمل تقريباً، وسوق الشتاء معادٍ للجميع، ومن الصعب جداً التخلي عن لاعبين جيدين».