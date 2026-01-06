الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو مدريد يحذّر روما ولاتسيو بسبب راسبادوري

أتلتيكو مدريد يحذّر روما ولاتسيو بسبب راسبادوري
6 يناير 2026 13:19

معتز الشامي (أبوظبي)
وجّه المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، ماتيو أليماني، رسالة واضحة إلى ناديي روما ولاتسيو، مؤكداً أن المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري ليس في عَجَلة من أمره لمغادرة النادي الإسباني خلال الفترة الحالية، رغم الاهتمام المتزايد بخدماته من أندية الدوري الإيطالي.
وانضم راسبادوري إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي قادماً من نابولي، بطل الدوري الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء. ورغم معاناته من قلة المشاركات الأساسية في الليجا، حيث بدأ أساسياً في أربع مباريات فقط، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرى خلال 15 مباراة رسمية.
وقال أليماني في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية: «راسبادوري لاعب مهم جداً في إيطاليا وهو عنصر ثابت في المنتخب الوطني. صحيح أنه لم يحصل على دقائق لعب كثيرة حتى الآن، ومن الطبيعي أن تضعه أندية إيطالية في حساباتها، لكن لا يوجد ما هو أبعد من ذلك».
وأضاف: «نحن نؤمن بأنه يقدّم إضافة كبيرة للفريق، يعمل بجدّية كبيرة، وكما قال المدرب، نحن نتعامل مع الوضع بهدوء في الوقت الحالي»
وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللاعب نفسه لا يشعر بأي استعجال للرحيل عن أتلتيكو قبل أن يترك بصمته في الدوري الإسباني. ومع ذلك، يُعد نادي روما الأكثر إصراراً على التعاقد معه، حيث كثّف اتصالاته مع اللاعب لدفعه نحو اتخاذ قرار سريع، خاصة مع وجود اهتمام من الجهاز الفني بقيادة جان بييرو جاسبريني.
كما أبدى لاتسيو اهتمامه بضم راسبادوري خلال سوق الانتقالات الشتوية، مع وعده بمنحه فرصة لعب منتظمة. إلا أن أليماني شدد على صعوبة التحركات في يناير، قائلاً: «الفريق مكتمل تقريباً، وسوق الشتاء معادٍ للجميع، ومن الصعب جداً التخلي عن لاعبين جيدين».

أخبار ذات صلة
أراوخو يعود من «الراحة النفسية»
بارما وجنوى يجددان صراع إنتر وميلان على الصدارة الإيطالية
أتلتيكو مدريد
روما
لاتسيو
الدوري الإيطالي
نابولي
آخر الأخبار
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
الرياضة
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
اليوم 14:30
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
الرياضة
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
اليوم 14:29
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
الرياضة
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
اليوم 14:26
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
الرياضة
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
اليوم 14:11
محمد بن راشد
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©