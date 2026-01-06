سر تراجع كابيلو عن تصريح «مافيا الحكام»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أصدر المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو بياناً رسمياً لتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل، التي وصف فيها الحكام بأنهم «مافيا»، مؤكداً أن كلامه أُخذ خارج سياقه وأساء البعض فهمه.

وكانت تصريحات كابيلو قد جاءت خلال مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، وأثارت ضجة واسعة في إسبانيا وإيطاليا، خاصة في ظلّ الانتقادات المتزايدة لأداء الحكام وآلية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وقال كابيلو في المقابلة: «الحكام مافيا. لا يريدون إشراك لاعبين سابقين في غرفة VAR، أولئك الذين يفهمون تحركات كرة القدم وسلوك اللاعبين أثناء الالتحام».

وعقب تصاعد الجدل، أصدر كابيلو بياناً أوضح فيه موقفه قائلاً: «فيما يتعلق بالتصريحات المنشورة، أود التوضيح أن استخدامي لمصطلح «مافيا» كان مجازياً فقط، للتعبير عن أن منظومة التحكيم الإيطالية تعمل كجهاز مغلق للغاية، نادراً ما يقبل النقاش، ولا يبدو منفتحاً على إشراك شخصيات رياضية حالية أو سابقة في غرفة VAR».

وأضاف: «هذه الفكرة طرحتها مراراً في السابق، وأن بقية المقابلة توضح موقفي بشكل كامل»، وأشار كابيلو إلى أن حكام الفيديو جميعهم من الحكام السابقين أو المساعدين المعتزلين، مؤكداً أن إشراك لاعبين حاليين أو سابقين قد يمنح قراءات أكثر واقعية للحالات التحكيمية.

كما انتقد المدرب السابق الاعتماد المفرط على اللقطات البطيئة والصور الثابتة، معتبراً أنها تُضخّم الالتحامات وتجعلها تبدو أعنف مما هي عليه في الواقع، داعياً إلى تقييم اللقطات بالحركة الطبيعية والزمن الحقيقي.