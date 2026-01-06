«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر

دبي (الاتحاد)

تعود بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، في نسختها الثانية يومي 17 و18 يناير، حيث تجمع بين 16 من أبرز صنّاع المحتوى الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنافس في نسختهم الخاصة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وتشهد البطولة توسعاً من فعالية ليوم واحد، لتصبح منافسة تمتدّ على مدار عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تقديم محتوى أكثر عمقاً بجودة عالية، يعرض كلاً من رياضة الجولف العالمية ودبي كوجهة سياحية دولية.

وستُقام بطولة الجولف بنظام مكوّن من جولتين يومي 17 و18 يناير في نادي الإمارات للجولف، حيث تنطلق الجولة الأولى تحت الأضواء الكاشفة لملعب فالدو مساء اليوم الأول، وهو الملعب ذو الإطلالة الخلّابة على أفق دبي مارينا الشهير. وتليها الجولة الثانية يوم 18 يناير على ملعب المجلس الأسطوري، وهو الملعب نفسه الذي سيشهد منافسة بين أفضل لاعبي العالم على كأس الدلة الشهير بعد أيام قليلة.

وانطلاقاً من نجاح النسخة الافتتاحية لهذه البطولة، التي حققت 13.3 مليون مشاهدة عبر فيديو رئيسي واحد، وساهمت في تحقيق ما يقدر بنحو 192 مليون ظهور عند دمجها مع برنامج المؤثرين الأوسع نطاقاً لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، رسخّت بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى مكانتها كأول وأكبر فعالية جولف من نوعها في الشرق الأوسط يقودها صنّاع المحتوى.

ومن خلال تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى البطولة إلى تحويل «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» إلى محرك محتوى رقمي يربط بين الرياضة والثقافة وأسلوب الحياة، مع توسيع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع بكثير من الجماهير التقليدية.

وتضم تشكيلة المشاركين في عام 2026 صنّاع محتوى من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة وأوروبا، ومن أبرزهم ماك بوشيه، وسارة وينتر، وجاي بارك، وفوربراذرز، وجورجيا بول، وإيلي سكوج، وتيمبس، وماكس أند هاري، وأوين «هويزي»، وكايتلين مازا، ومي برينان، وزاير أولد وتايلر هاميلتون.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «تم إنشاء بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى لمواكبة التحول الواضح في كيفية متابعة رياضة الجولف عالمياً. فبينما لا يزال البث التقليدي حيوياً، فإن أسرع نمو في قاعدة الجمهور يحدث من خلال رواة القصص الرقمية، الذين يشكلون الثقافة وأسلوب الحياة والرياضة في الوقت الفعلي. وقد فاقت نتائج نسختنا الافتتاحية التوقعات، ونحن نوفر لهؤلاء من صنّاع المحتوى إمكانية الوصول والوقت واللحظات الأصيلة التي يحتاجون إليها للتواصل مع جماهير الجولف الأصغر سناً وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، مع إبراز دبي كوجهة عالمية مثالية للرياضة وأسلوب الحياة».