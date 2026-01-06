الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كانسيلو يختار «الكامب نو» وإنتر يبحث عن البديل

كانسيلو يختار «الكامب نو» وإنتر يبحث عن البديل
6 يناير 2026 14:45

معتز الشامي (أبوظبي)
أكدت عدة مصادر إعلامية إيطالية، من بينها سكاي سبورت إيطاليا وسبورت ميدياسيت، أن نادي إنتر ميلان لن ينجح في التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، بعد أن أوضح اللاعب رغبته الصريحة في الانتقال إلى برشلونة فقط.
وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى توصل إنتر لاتفاق مبدئي مع نادي الهلال السعودي، يتضمن صفقة تبادلية قد تشهد انتقال أحد المدافعين ستيفان دي فري أو فرانشيسكو أتشيربي إلى الدوري السعودي للالتحاق مجدداً بالمدرب سيموني إنزاجي، إلا أن هذه المفاوضات لم تتقدم بسبب موقف كانسيلو الواضح.
اللاعب البرتغالي كان واثقاً من تحرّك برشلونة لتقديم عرض رسمي، وهو ما حدث بالفعل، حيث تقدّم النادي الكتالوني بعرض وسارع كانسيلو إلى الموافقة على الشروط الشخصية، وأكدت المصادر، أن انتقال كانسيلو إلى برشلونة بات مسألة وقت.
من جانبها، كانت إدارة إنتر على دراية كاملة بموقف اللاعب، ولم تتحرك إلا كحل مؤقت، في ظل غياب دينزل دومفريس المصاب بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

