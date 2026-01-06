«الإمارات للدراجات» أفضل فريق رياضي في 2025 باختيار «ماركا»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل فريق الإمارات - إكس آر جي الستار على موسم 2025 الاستثنائي، بحصوله على مزيد من الاعتراف الدولي، بعدما اختارت صحيفة ماركا الإسبانية، إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرياضية، الفريقَ الإماراتي أفضل فريق دولي لعام 2025، فيما تُوِّج النجم السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب أفضل رياضي دولي.

وتُتوِّج هذه الجوائز عاماً استثنائياً آخر لا يُضاهى للفريق الإماراتي المشارك في طواف العالم للاتحاد الدولي للدراجات، والذي واصل خلال موسم 2025 تحطيم أرقام قياسية عريقة في رياضة الدراجات. وقد تميّز الموسم بتحقيق 97 انتصاراً قياسياً، وهو أعلى عدد انتصارات يحققه فريق واحد في موسم واحد على الإطلاق، إلى جانب 56 منصة تتويج، مع مساهمة 20 درّاجاً مختلفاً في تحقيق الانتصارات على مدار العام، في دلالة واضحة على عمق الفريق وثبات مستواه.

واستكمالاً للنجاحات التي حققها في عامي 2023 و2024، أنهى فريق الإمارات - إكس آر جي موسم 2025 مجدداً في صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات، ليحافظ على المركز الأول للعام الثالث على التوالي، وهو الإنجاز الذي يؤكد أن الموسم لم يكن محصوراً بالانتصارات اللافتة فحسب، بل تميّز أيضاً بالتفوّق المستدام والأداء العالي على امتداد روزنامة السباقات كاملة.

وتجاوز هذا التفوّق حدود عالم الدراجات ليصل إلى الساحة الرياضية العالمية، إذ اعترفت صحيفة «ماركا»، كبرى المؤسسات الإعلامية الرياضية في إسبانيا وإحدى أكثر المنصات تأثيراً في الرياضة العالمية، بفريق الإمارات - إكس آر جي بوصفه أفضل فريق دولي لعام 2025، متقدّماً على عمالقة الرياضة العالمية مثل باريس سان جيرمان وفريق مكلارين للفورمولا 1. ويعكس هذا التكريم المكانة المتنامية للفريق على الساحة الدولية، وقدرته المستمرة على صناعة التاريخ عبر أدائه المتميّز على الطرقات.

وفي صدارة مسيرة نجاح الفريق، برز مجدداً تادي بوجاتشار، الذي اختتم موسم 2025 متصدّراً التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات بوصفه أفضل درّاج في العالم، متفوقاً على نجوم عالميين من مختلف الرياضات، من بينهم يانيك سينر وشوهِي أوهتاني.

وشهد موسمه في عام 2025 تحقيق الفوز في طواف فرنسا، إلى جانب اعتلاء منصات التتويج في جميع سباقات المونومنت الخمسة، من بينها ثلاثة انتصارات، فضلاً عن تحقيق إنجازات إضافية في بطولات العالم على الساحة الدولية..

وقال ماورو جيانيتي، المدير العام والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات - إكس آر جي: «يعكس هذا التكريم ليس فقط ما حققناه في عام 2025، بل أيضاً الجهود الجماعية لدراجينا وأفراد الطاقم وشركائنا الذين عملوا بلا كلل على مدار العام. إن الحصول على اعتراف يتجاوز عالم الدراجات يبرز حجم إنجازاتنا، ويمنحنا دافعاً أكبر ونحن نتطلع إلى عام 2026. نحن فخورون للغاية بتمثيل دولة الإمارات على الساحة العالمية، ونتطلع بحماس لانطلاق الموسم الجديد».

ومع مواصلة فريق الإمارات - إكس آر جي سعيه نحو التميّز داخل السباقات وخارجها، فإن هذا الاعتراف الصادر عن إحدى أكثر المؤسسات الرياضية احتراماً في العالم يشكّل تأكيداً إضافياً على موسم سيظل محفوراً في الذاكرة بوصفه أحد أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الدراجات الحديثة. ومع اقتراب عام 2026، يوجّه الفريق تركيزه نحو البناء على حقبة من النجاحات المستدامة، ودفع حدود الإنجاز إلى آفاق أبعد.