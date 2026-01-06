الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرصيد» يشعل«قمة دوري السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي

«الرصيد» يشعل«قمة دوري السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي
6 يناير 2026 16:15

علي معالي (أبوظبي)
اشتعل الصراع بين الشارقة وشباب الأهلي على قمة دوري السلة مع نهاية الجولة الـ 13 من البطولة، بعد تساوي الفريقين في النقاط بواقع 24 نقطة لكل منهما، في حين تستمر المطاردة من الثنائي النصر (23 نقطة) والبطائح (22 نقطة) على المركزين الثالث والرابع.
وشهدت هذه الجولة قمتين في غاية الإثارة والمتعة، تفوّق النصر في الأولى على الشارقة في عقر داره بالإمارة الباسمة بنتيجة 87-66، بعد أداء قوي من «العميد» الذي حقق الفوز على «الملك» ذهاباً في الدور الأول، وإياباً في الدور الثاني، ليصبح النصر حتى الآن الفريق الوحيد الذي تفوّق على الشارقة في مباراتين بالدوري هذا الموسم حتى الآن، وكان في مقدور الشارقة الانفراد بقمة الدوري لو استطاع التغلب على النصر، لكنه لم يوفق في ذلك.
والمباراة الثانية التي جاءت مثيرة كذلك، ونجح خلالها شباب الأهلي في تأكيد تفوّقه على البطائح بالفوز بنتيجة 88-75، ليحتل «الراقي» المركز الرابع، ويبدو أن المنافسة بين هذا الرباعي سوف تستمر حتى خط النهاية، مع تأهل الرباعي إلى المربع الذهبي في منافسة خاصة بينهم حتى النهاية من أجل الفوز بلقب الموسم.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز الوصل على الوحدة بنتيجة 87-70، ليحتل الوصل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ويظل الوحدة في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، وصعد الجزيرة إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد الفوز على الظفرة 86-68، بينما رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة.

أخبار ذات صلة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
حاكم الشارقة يستقبل مديري بيوت الشعر في الوطن العربي
دوري كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
النصر
البطائح
آخر الأخبار
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
الرياضة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
اليوم 17:30
الذكاء الاصطناعي كما يراه رئيس "مايكروسوفت": مساعد للعقل لا بديل عن الإنسان
الذكاء الاصطناعي
رئيس "مايكروسوفت" يطرح رؤية مختلفة لما ينتظر الذكاء الاصطناعي في 2026
اليوم 17:13
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
الرياضة
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
اليوم 17:12
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اقتصاد
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اليوم 17:09
ريان ماسون
الرياضة
ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©