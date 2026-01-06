«الرصيد» يشعل«قمة دوري السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي

علي معالي (أبوظبي)

اشتعل الصراع بين الشارقة وشباب الأهلي على قمة دوري السلة مع نهاية الجولة الـ 13 من البطولة، بعد تساوي الفريقين في النقاط بواقع 24 نقطة لكل منهما، في حين تستمر المطاردة من الثنائي النصر (23 نقطة) والبطائح (22 نقطة) على المركزين الثالث والرابع.

وشهدت هذه الجولة قمتين في غاية الإثارة والمتعة، تفوّق النصر في الأولى على الشارقة في عقر داره بالإمارة الباسمة بنتيجة 87-66، بعد أداء قوي من «العميد» الذي حقق الفوز على «الملك» ذهاباً في الدور الأول، وإياباً في الدور الثاني، ليصبح النصر حتى الآن الفريق الوحيد الذي تفوّق على الشارقة في مباراتين بالدوري هذا الموسم حتى الآن، وكان في مقدور الشارقة الانفراد بقمة الدوري لو استطاع التغلب على النصر، لكنه لم يوفق في ذلك.

والمباراة الثانية التي جاءت مثيرة كذلك، ونجح خلالها شباب الأهلي في تأكيد تفوّقه على البطائح بالفوز بنتيجة 88-75، ليحتل «الراقي» المركز الرابع، ويبدو أن المنافسة بين هذا الرباعي سوف تستمر حتى خط النهاية، مع تأهل الرباعي إلى المربع الذهبي في منافسة خاصة بينهم حتى النهاية من أجل الفوز بلقب الموسم.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز الوصل على الوحدة بنتيجة 87-70، ليحتل الوصل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ويظل الوحدة في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، وصعد الجزيرة إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد الفوز على الظفرة 86-68، بينما رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة.