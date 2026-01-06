«الأبيض الأولمبي» يقص شريط كأس آسيا تحت 23 بمواجهة قطر غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب قطر في الثامنة والنصف من مساء الغد، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتنطلق منافسات المجموعة ذاتها بمواجهة تجمع منتخب اليابان، حامل اللقب والمنتخب الوحيد الذي تُوّج بالبطولة أكثر من مرة (2016 و2024)، مع نظيره منتخب سوريا، الذي يسجّل تأهله الخامس للنهائيات وينهي غياباً منذ نسخة 2020، وذلك في الثالثة والنصف عصراً على الملعب نفسه.

وتشهد نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، في نسختها السابعة، مشاركة نخبة المواهب في القارة الآسيوية، بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ 16 بتأهل 15 منتخباً عبر التصفيات التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، انضم إليها السعودية المستضيفة، التي تشارك تلقائياً بصفتها البلد المنظم.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يوم السبت المقبل، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» منتخب اليابان، فيما يواجه منتخب قطر نظيره السوري، على أن تُختتم مباريات الدور الأول مساء الثلاثاء 13 يناير بمواجهتي الإمارات وسوريا، واليابان وقطر.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تُقام مبارياته يومي 16 و17 يناير، على أن يُقام الدور نصف النهائي يوم 20 يناير، وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 24 يناير.

ويسجّل «الأبيض الأولمبي» في النسخة الحالية ظهوره السادس في تاريخ البطولة، بعد مشاركاته السابقة في نسخ: عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.

ويفتقد منتخبنا الأولمبي، بقيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، في هذه المشاركة جهود ثنائي شباب الأهلي سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري، اللذين تخلفا عن السفر مع البعثة، وفق ما أعلنه اتحاد الكرة، علماً بأن الثنائي شارك ضمن التشكيلة الأساسية للفرسان في مباراة الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين أمام الجزيرة.

ويتكرر سيناريو غياب لاعبي «الأبيض الأولمبي» عن النهائيات القارية للمرة الثانية على التوالي، بعدما شهدت نسخة قطر 2024 استبعاد خمسة لاعبين أساسيين من القائمة النهائية، عقب رفض أنديتهم انضمامهم للمنتخب، وهم ثنائي العين محمد عباس وحازم محمد، وثلاثي شباب الأهلي حارب عبدالله وبدر ناصر والحارس حمد المقبالي.

وكان اتحاد الكرة قد أعرب حينها، في بيان رسمي، عن أسفه لقرارات ناديي العين وشباب الأهلي بمنع لاعبيهما من المشاركة مع المنتخب في البطولة القارية، وتفضيلهما البطولات المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا للأندية.

وتضم القائمة الحالية لـ «الأبيض الأولمبي» 21 لاعباً هم، خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، يوسف المرزوقي، هزاع شهاب، ريتشارد أوكونور، خميس المنصوري، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور ندياي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، مايد الكاس، وعلي المعمري.

ولن تكون ضربة البداية الآسيوية سهلة أمام «الأبيض الأولمبي»، الذي يتطلع بطموح كبير إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة وتجاوز الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وهو الهدف الذي يسعى هذا الجيل من اللاعبين إلى بلوغه، في مواجهة منتخب قطر الطامح بدوره إلى ترجمة مشاركاته المتكررة في النهائيات إلى تتويج قاري أول.

فبعد غيابه عن نسخة 2013، شارك المنتخب القطري في جميع نُسخ البطولة اللاحقة، دون أن ينجح في بلوغ المباراة النهائية حتى الآن.