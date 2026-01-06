الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي لألعاب القوى» يعلن تفاصيل البطولة المجتمعية الثالثة

«أبوظبي لألعاب القوى» يعلن تفاصيل البطولة المجتمعية الثالثة
6 يناير 2026 16:30

 
أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى تفاصيل البطولة المجتمعية الثالثة، التي ينظمها يومي السبت والأحد المقبلين بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومدينة خليفة، وأوضح أن الفعاليات تنطلق يوم السبت في مدينة خليفة، وتشمل الوثب الطويل، وقذف القرص، والقفز بالعصا، ودفع الجلة، وسباق 110 أمتار حواجز، و100 متر سرعة، ورمي الرمح، والوثب العالي، وإطاحة المطرقة، والوثب الثلاثي.
وأشار إلى أن المنافسات المقررة بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تقام الأحد، وتتضمن سباقات السرعة لمسافة 200، و800، و400، و1500 متر، وتتابع 4 في 100 متر، وتتابع 4 أمتار في 400 متر.

ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
