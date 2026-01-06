روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»



لندن (د ب أ)

أكد ليام روسينيور، المدير الفني لفريق ستراسبورج الفرنسي لكرة القدم، أنه سيصبح المدرب الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي. وقال روسينيور(41) عاماً في مؤتمر صحفي وداعي في فرنسا:«حصلت على إذن بالتحدث مع مسؤولي أحد أكبر الأندية في العالم».

وأكد: «إنه شرف كبير أن يرتبط اسمي بنادي مثل هذا، والآن، يبدو أنني سأصبح المدير الفني الجديد لهذا الفريق». وأضاف:«لم أوقّع العقود بعد، ولكنني اتفقت شفهياً مع تشيلسي». وأكمل: «تم الاتفاق على كل شيء ومن المرجّح أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة. أنا هنا لأنني شعرت أنه من المناسب الإجابة على أسئلتكم شخصيا اليوم».

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن روسينيور سيُصبح المدير الفني لتشيلسي في الوقت المناسب لقيادة الفريق في مباراته بالدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها السبت المقبل أمام تشارلتون أثلتيك.