حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!



الرباط (د ب أ)

شهدت مباراة نيجيريا وموزمبيق ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، واقعة تسببت في تأخر انطلاق المباراة بعض الوقت. وقبل انطلاق اللقاء، الذي انتهى بفوز كاسح لنيجيريا 4/ صفر على موزمبيق، في مدينة فاس، ففي أثناء فحص المرميين تم اكتشاف ثقب في شباك مرمى المنتخب الموزمبيقي، وتم إصلاحه بشريط لاصق.

واستدعى الأمر تدخلاً طارئاً لإصلاح شبكة مفكوكة أسفل القائم الأيمن لمرمى موزمبيق، حيث تواجد أحد المسؤولين لإصلاح التمزق بشريط لاصق يحمل شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وتسبب الحادث في تأخير طفيف لبداية المباراة، التي انطلقت متأخرة عن موعدها الأصلي لمدة ثلاث دقائق وأجبر اللاعبين على استئناف تمارين إحماء قصيرة في ظل برودة الطقس.

يذكر أن منتخب نيجيريا، الفائز باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم بدور الـ16.