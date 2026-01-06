الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا للشباب يلتقي شقيقه العراقي ودياً

منتخبنا للشباب يلتقي شقيقه العراقي ودياً
6 يناير 2026 17:00

 
العين (الاتحاد)
دشّن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، أمس، معسكره الداخلي في مدينة العين، ضمن برنامج إعداده للاستحقاقات الكروية الخليجية والآسيوية، حيث يُجري الفريق تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن.
ويخوض منتخبنا في معسكر العين مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العراقي يومي الأربعاء والسبت المقبل على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الساعة الرابعة عصراً.
وتضم قائمة أبيض الشباب 28 لاعباً هم: سلطان مهند، حسن محمد، عبدالله الحوسني، مايد الكعبي، بطي سعيد، هود صالح، أحمد إكرامي، سعد المهري، محمد عبدالله، عبدالله فهد، إبراهيم يوسف، سالم عصام، قيس الصفدي، عبدالله عيسى، عبدالله راشد، عمار عصام، سالم يوسف، محمد عبدالسلام، محمد ناصر، عبدالله مناد، أنطوني خياط، خالد خليفة، علي عدنان، مايد عادل، محمد جمال، مبارك البلوشي، فيصل البريكي، عبدالله حاتم.

