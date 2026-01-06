الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم



الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تستعد إمارة الشارقة لانطلاق منافسات ومباريات الأساطير في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، الذي تنظّمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» اعتباراً من الغد.

ويتخلل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، عدد من المنافسات الرياضية المميزة، حيث سيشهد يوم 10 يناير إقامة «دوري النجوم للبادل»، يليه يوم 11 يناير مباراة كرة قدم حماسية بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، متزامنةً معها بذات الموعد، المباريات الختامية لبطولة «الشارقة الدولية للفوت جولف»، بمشاركة خاصة من أساطير الكرة الذين ينضمون للحدث مع المشاركين في البطولة. كما يتضمن الحدث جولات سياحية، ومباريات ودية، ومنافسات بطولية تُقام على أرض إمارة الشارقة، بهدف إطلاع نجوم الرياضة العالميين على ما تزخر به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية متنوعة وغنية.

في يوم 10 يناير 2026، خلال «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»، تُنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة «جولة النجوم للبادل»، حيث يتنافس لاعبون من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ «الأكاديمية العالمية للبادل» بإمارة الشارقة.

ويشهد استاد نادي الشارقة، فعاليات اليوم الخامس من «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» 11 يناير 2026، والتي ستكون تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، وتشمل مباراة ودية في كرة القدم، يشارك فيها 36 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم نجوم مميزون مثل: فابيو كانافارو، وديفيد تريزيجيه، وعصام الحضري، وميدو، وجون تيري، وإيريك أبيدال، وفيرناندو يورينتي، وشنايدر، وروبيرتو باجيو، وغيرهم الكثير من أبرز أساطير الكرة العالميين.