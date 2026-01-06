الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

60 دولة في كأس العالم لسلاح الإيبيه بالفجيرة

60 دولة في كأس العالم لسلاح الإيبيه بالفجيرة
6 يناير 2026 18:00
6 يناير 2026 18:00

 
الفجيرة (وام)
تنطلق الخميس، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بطولة كأس العالم لسلاح الإيبيه للعموم (رجال وسيدات)، التي ينظمها اتحاد المبارزة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتستمر حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 550 لاعباً ولاعبة يمثلون 60 دولة.
وأعلن الاتحاد اكتمال الاستعدادات لاستضافة نخبة أبطال العالم وحملة الميداليات الأولمبية في سلاح الإيبيه، على مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، وذلك بعد 4 أيام فقط من استضافة المجمع ذاته بطولة كأس العالم للأشبال والناشئين للمبارزة بسلاح الفلوريه، التي شهدت مشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من 32 دولة.
وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، لهذه الرياضة، مؤكداً أن احتضان الفجيرة لهذه البطولات المتميزة، لا سيما في رياضة المبارزة، إلى جانب الجهود الكبيرة، التي يبذلها نادي الفجيرة للفنون القتالية، يمثلان سبباً رئيسياً في نجاح البطولة ونيل ثقة الاتحاد الدولي.
من جانبه أكد الاتحاد الدولي للمبارزة أن استضافة إمارة الفجيرة لبطولة كأس العالم للأشبال والناشئين في سلاح الفلوريه، تميّزت بمستوى تنظيمي وفني يستحق أعلى التقييمات، وقال عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد، إن بطولة الفجيرة «تستحق تقييماً مثالياً من حيث التنظيم».

