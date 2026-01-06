الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أجنبي أم محلي؟.. حالة ترقّب في تونس لاسم مدرب المنتخب الجديد

أجنبي أم محلي؟.. حالة ترقّب في تونس لاسم مدرب المنتخب الجديد
6 يناير 2026 15:41


تونس (د ب أ)
تسيطر حالة من الترقب على الشارع التونسي قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب خلال مشاركته بعد أشهر في كأس العالم 2026، بعد خيبة الخروج من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، ووسط انقسام بين أفضلية التعاقد مع مدرب محلي أو مدرب أجنبي.
وتطالب قطاعات واسعة في تونس بجلب مدرب أجنبي عالمي بعد الخروج القاسي والدرامي من الدور الـ 16 بركلات الترجيح ضد مالي، والأداء المخيّب لنسور قرطاج، بجانب اختيارات فنية غير موفقة في أغلب فترات اللعب في البطولة.
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن، أمس الأول، إنهاء التعاقد مع المدرب سامي الطرابلسي بعد فشله المزدوج مع المنتخب، حيث لم يتخطَ المنتخب الرديف تحت إشرافه الدور الأول في النسخة الأخيرة لكأس العرب في قطر.
وقال العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، المنوبي الطرودي، إنه يتعيّن على الاتحاد اختيار مدرب بديل في خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير للانطلاق في التحضير للمشاركة في كأس العالم.
وبدأ الاتحاد بالفعل في إعداد لائحة بأسماء أربعة أو خمسة مدربين للتفاوض معهم. ووفق المسؤول، يحتاج الاتحاد التونسي أولاً إلى التشاور مع وزارة الرياضة بشأن الموازنة التي ستُخصص لجلب مدرب أجنبي.
وقبل تولي سامي الطرابلسي منصبه على رأس المنتخب، كانت فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي بأجر عالٍ وبالعملة الأجنبية مستبعدة على مستوى رسمي في تونس بسبب نقص الموارد المالية. لكن مع توقعات بتحسن الإيرادات من المشاركة في كأس العرب وكأس أمم أفريقيا ومنحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، فإن المدرب الأجنبي قد يكون الخيار الأول للاتحاد التونسي.

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا».. لوكمان يقترب من «رقم تاريخي»!
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
منتخب تونس
منتخب مالي
كأس الأمم الأفريقية
كأس العالم
نسور قرطاج
آخر الأخبار
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
الرياضة
الشارقة تستضيف أساطير كرة القدم
اليوم 17:30
الذكاء الاصطناعي كما يراه رئيس "مايكروسوفت": مساعد للعقل لا بديل عن الإنسان
الذكاء الاصطناعي
رئيس "مايكروسوفت" يطرح رؤية مختلفة لما ينتظر الذكاء الاصطناعي في 2026
اليوم 17:13
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
الرياضة
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
اليوم 17:12
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اقتصاد
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اليوم 17:09
ريان ماسون
الرياضة
ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©