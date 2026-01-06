عبدالله الهاشمي ينضم إلى مجلس إدارة جولة مينا للجولف



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة مينا للجولف، عن تعيينات مهمة في إطار سعيها المستمر لتعزيز مكانتها كأبرز مسار لتطوير لاعبي الجولف المحترفين في المنطقة، حيث انضم اللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، إلى مجلس الإدارة، إلى جانب كل من كيث ووترز رئيس مجلس الإدارة والمفوض، ودونا بينتون المستثمرة الرئيسية، كما تم الإعلان عن تعيين مارك بول مديراً لبطولات الجولة.

يُعدّ اللواء عبدالله الهاشمي أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في رياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا وله دور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية للجولف، حيث ساهم في استقطاب بطولات كبرى إلى المنطقة، من بينها بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، وبطولة العالم للفرق للهواة. ويُعزز تعيينه مؤخراً نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للجولف مكانته في أوساط مجتمع الجولف الدولي.

وقال الهاشمي: «يشرفني الانضمام إلى مجلس إدارة جولة مينا للجولف في هذا الوقت المتميّز لرياضة الجولف في منطقتنا، تمثل هذه الجولة مساراً حيوياً للاعبي الجولف الموهوبين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع كيث ووترز ودونا بينتون وزملائنا أعضاء مجلس الإدارة لتعزيز مكانة الجولة على الساحة العالمية، لقد أظهرت لي تجربتي مع اتحاد الجولف، والآن مع الاتحاد الآسيوي للجولف، الإمكانات الهائلة التي نمتلكها لتطوير أبطال من هذه المنطقة من العالم».

وصرّح كيث ووترز، رئيس مجلس إدارة جولة مينا والمفوض، قائلاً: «يسعدنا انضمام اللواء عبدالله الهاشمي إلى مجلس الإدارة، وتعيين مارك بول مديراً للبطولات، تُضفي قيادته لاتحاد الجولف، ودوره في الاتحاد الآسيوي للجولف، خبراتٍ قيّمة ورؤىً ثاقبة في مجال تطوير رياضة الجولف في المنطقة وقارة آسيا والمحيط الهادئ، كما ستكون خبرة مارك الواسعة في إدارة البطولات وسجله الحافل بالإنجازات عاملاً أساسياً في تنظيم فعاليات عالمية المستوى. وتُعزز هذه التعيينات بشكلٍ كبير قدرتنا على تحقيق طموحاتنا لجولة مينا للجولف».

من جانبه ينضم مارك بول ليُضفي خبرةً تزيد على 18 عاماً في قيادة قطاع الجولف والضيافة والترفيه على منصبه كمدير لبطولات الجولة، وهو يتخذ من دبي مقراً له، حيث تمتد مسيرته المهنية لتشمل وجهات جولف شهيرة وعلامات تجارية عالمية مرموقة، بما في ذلك مناصب قيادية في منتجع سلتيك مانور وعقارات جميرا للجولف، حيث ساهم في بطولة جولة دي بي ورلد. وشغل مؤخراً منصب المدير العام لشركة 59club الشرق الأوسط وأفريقيا، وعقد شراكات مع علامات تجارية بارزة، من بينها مجموعة دبي القابضة، وجميرا الدولية، وإعمار للضيافة.

تأتي هذه التعيينات في إطار استعدادات جولة مينا للجولف لسلسلة بطولات مصر هذا الموسم، وهي جولة تضم أربع بطولات بجوائز إجمالية قدرها 400 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى نقاط مهمة في التصنيف العالمي الرسمي للجولف. وتنطلق السلسلة في نادي نيو جيزة للجولف في 19 يناير الجاري.

تُقدّم جولة مينا للجولف، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها رسمياً من قِبل التصنيف العالمي للجولف، وهي تتخذ من الشرق الأوسط وتحديداً في دولة الإمارات مقراً لها، جوائز مالية تصل إلى 100 ألف دولار لكل بطولة على مدار موسمها الذي يضم 12 بطولة. وتُوفّر هذه الجولة مساراً هاماً لتطوير لاعبي الجولف المحترفين، ومن بين خريجيها الفائزان بألقاب في جولة دي بي ورلد دبي، روبرت ماكنتاير وثريستون لورانس.