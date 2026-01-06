الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«ميدان» يستضيف أول أمسية سباقات للتوعية بالتوحد مارس المقبل

«ميدان» يستضيف أول أمسية سباقات للتوعية بالتوحد مارس المقبل
6 يناير 2026 18:00

 

دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تنظيم أول أمسية سباقات للتوعية بالتوحد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على مضمار «ميدان» العالمي يوم الجمعة 13 مارس القادم، وأوضح النادي أن المبادرة تُقام بالتعاون مع مؤسسة «Autism in Racing» البريطانية، وتهدف إلى تطوير تجربة سباقات الخيل وجعلها أكثر ترحيباً وسهولة في الوصول، بما يشجع الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد على الاستمتاع بسباقات الخيل، سواء كجمهور أو مشاركين أو كموظفين محتملين في قطاع سباقات الخيل مستقبلاً.
وأشار إلى أنه ضمن فعاليات أمسية السباقات، سيقوم مضمار «ميدان» بتخصيص مناطق للاستجابة الحسية في حديقة البادوك، إلى جانب توفير مساحات هادئة ومصممة بعناية، تتيح للضيوف خيار الابتعاد مؤقتاً عن الأجواء الصاخبة والاستمتاع بالحدث وفق وتيرتهم الخاصة، وذلك في إطار التزام أوسع برفع مستوى الوعي وضمان بيئة مريحة وشاملة لجميع رواد السباقات.
وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل إننا نفخر بتنظيم أول أمسية سباقات للتوعية بالتوحّد في منطقة الشرق الأوسط في مضمار ميدان، وبفضل الجهود الرائدة لفريق مؤسسة «Autism in Racing»، يتزايد الوعي حول كيفية تمكين مضامير السباقات من توفير بيئات مرحّبة وشاملة للجميع، ونثمّن دعمهم وتعاونهم.
من جانبها،أكدت جين بيوك من مؤسسة «Autism in Racing» أهمية التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل لتنظيم أمسية سباقات صديقة لذوي التوحّد في مضمار ميدان، وهي الأولى من نوعها خارج المملكة المتحدة وإيرلندا.

