ميلينا منديز بطلة كأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

عصام السيد (دبي)

تُوّجت الفارسة ميلينا منديز على صهوة الجواد «جولد ستريم» المملوك لإسطبلات (أم 7)، بإشراف المدرب محمد السبوسي، بلقب سباق السيدات في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، اليوم، في «مدينة دبي الدولية للقدرة» بسيح السلم، بمشاركة 108 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

ونظّم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية عزيزي للتطوير العقاري، وُرصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من السادس إلى المركز الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وحققت إسطبلات «أم 7» للقدرة انطلاقة ناجحة في المهرجان في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، حيث فرضت الفارسة الأرجنتينية «ميلينا منديز» سيطرتها على السباق الافتتاحي للسلسلة، اعتباراً من المرحلة الثانية.

وحازت ميلينا منديز المركز الأول في السباق، الذي امتدت مسافته إلى 120 كيلومتراً، وقطعت البطلة المسافة بزمن قدره 4:21:45 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.51 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة شما درويش الشحي على صهوة «أس دبليو إيكران» لإسطبلات (أم 7)، بإشراف محمد السبوسي، وبزمن قدره 4:24:49 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.19 كلم/ ساعة.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة سارة محمد عبد الواحد على صهوة «رشوز ليوتينانت» لإسطبلات أي بي أتش، بإشراف مصعب المرزوقي، وبزمن قدره 4:25:11 ساعة، وبمعدل سرعة 27.15 كلم/ ساعة.

وأعربت الفارسة ميلينا منديز عن سعادتها وفخرها بالفوز الذي حققته في هذا السباق الغالي، وتقدمت بالشكر إلى طاقم التدريب الذي وجهها وتابعها، حيث تمكّنت من التقدم للصدارة، اعتباراً من المرحلة الثانية.

وعقب ختام السباق، قام أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، والدكتور غانم الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، بتتويج الفائزات بالكؤوس.

ويُقام، غداً الأربعاء، ثاني سباقات المهرجان بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً بنظام التسعيرة، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن حافزاً مميزاً لدعم وتشجيع المربيّن المواطنين.