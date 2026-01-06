الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الريشة الطائرة يشارك في «عربية مصر»

منتخب الريشة الطائرة يشارك في «عربية مصر»
6 يناير 2026 18:30

 
دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة في منافسات البطولة العربية المقررة في الصالة المغطاة بالعاصمة الجديدة في جمهورية مصر العربية، من 20 إلى 22 يناير الجاري، وتقام منافسات البطولة للرجال والسيدات بتنظيم من الاتحاد العربي للريشة الطائرة، والاتحاد المصري، وذلك في فئات فردي الرجال، والسيدات، وزوجي الرجال، والسيدات، والزوجي المختلط.
ويمثل المنتخب كل من اللاعبين، واللاعبات عبد العزيز يحيي، وعبد الرحمن عيون، ومايد العبيد الله، وسلطان الحامد، وناصر الصايغ، وغدير الطاهري، وفطيم الظهوري، ولجين أبوسالم، ودانة أحمد، ومريم الطاهري.
وأكد ناصر خميس المري الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة، جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات من أجل المشاركة في منافسات البطولة، والاستعداد للوقوف على منصات التتويج مدعمين بالنتائج المميزة، التي تحققت خلال الفترة الماضية في مختلف المشاركات المحلية والخارجية.
وضمن فعاليات البطولة تقام اجتماعات المكتب التنفيذي، والجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة.

أخبار ذات صلة
اتحاد الريشة الطائرة يوقّع اتفاقية رعاية
ريان ملحان يمثل الريشة الطائرة في أولمبياد الشباب
الريشة الطائرة
تنس الطاولة والريشة الطائرة
البطولة العربية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
اليوم 20:05
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اقتصاد
«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
اليوم 19:51
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
الرياضة
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
اليوم 19:50
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة»: 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025
اليوم 19:49
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اقتصاد
«بيوت»: السوق العقاري في أبوظبي يواصل النمو خلال 2025
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©