منتخب الريشة الطائرة يشارك في «عربية مصر»



دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة في منافسات البطولة العربية المقررة في الصالة المغطاة بالعاصمة الجديدة في جمهورية مصر العربية، من 20 إلى 22 يناير الجاري، وتقام منافسات البطولة للرجال والسيدات بتنظيم من الاتحاد العربي للريشة الطائرة، والاتحاد المصري، وذلك في فئات فردي الرجال، والسيدات، وزوجي الرجال، والسيدات، والزوجي المختلط.

ويمثل المنتخب كل من اللاعبين، واللاعبات عبد العزيز يحيي، وعبد الرحمن عيون، ومايد العبيد الله، وسلطان الحامد، وناصر الصايغ، وغدير الطاهري، وفطيم الظهوري، ولجين أبوسالم، ودانة أحمد، ومريم الطاهري.

وأكد ناصر خميس المري الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة، جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات من أجل المشاركة في منافسات البطولة، والاستعداد للوقوف على منصات التتويج مدعمين بالنتائج المميزة، التي تحققت خلال الفترة الماضية في مختلف المشاركات المحلية والخارجية.

وضمن فعاليات البطولة تقام اجتماعات المكتب التنفيذي، والجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة.