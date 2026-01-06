الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني

مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
6 يناير 2026 17:12

 
جدة (أ ف ب)
يغيب هدّاف ريال مدريد كيليان مبابي عن الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم هذا الأسبوع، بسبب استمرار تعافيه من إصابة في الركبة، ولم يدرج النادي الإسباني العملاق النجم الفرنسي في قائمته الثلاثاء للمشاركة في البطولة التي تقام في جدة، السعودية.
وتأكدت إصابة مبابي الأسبوع الماضي، وقال مصدر مقرب من اللاعب البالغ 27 عاماً إنه سيغيب على الأرجح لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وسيواجه فريق المدرب تشابي ألونسو غريمه العاصمي أتلتيكو مدريد الخميس في نصف النهائي، فيما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو الأربعاء.
ويتعرض المدرب الإسباني لضغوط بعد بداية مخيبة للموسم، حيث يتأخر فريقه عن حامل اللقب برشلونة بأربع نقاط في الدوري الإسباني (ليجا).

