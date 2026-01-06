الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«ألعاب القوى» يشارك في 5 بطولات عربية وآسيوية

6 يناير 2026 19:00

دبي (وام)
اختتم اتحاد ألعاب القوى البرنامج الشامل للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في جنوب أفريقيا، ضمن مراحل متقدمة من الاستعدادات للمشاركة في 5 بطولات عربية وآسيوية، وأوضح الاتحاد في بيان له، عودة بعثة المنتخب إلى الدولة، بعد تنفيذ الخطة المقررة ضمن إحدى محطات الإعداد لبطولات غرب آسيا للسيدات والعربية للشابات، والألعاب الخليجية للسيدات، وآسيوية الشباب، والألعاب العربية للسيدات، على مدار أشهر فبراير وأبريل ومايو 2026.
وأشار إلى أن قائمة المعسكر ضمّت 5 من عناصر المنتخب لفئة الرمي في الناشئين والناشئات والشباب والعموم، هم محمد عادل، وخالد نصير، وديمة هيثم المري، وفاطمة الحوسني، وسلمى هيثم المري.
وكشفت أحلام يوسف إدارية المنتخب، أن المعسكر في القرية الرياضية الحديثة بجنوب أفريقيا، تضمن تطوير الجوانب البدنية والفنية والتكنيك، وتطبيقات عملية تحاكي أجواء المنافسات، إضافة إلى برامج الاستشفاء والوقاية من الإصابات.
وقالت إن هناك العديد من المحطات الخارجية المقبلة من الإعداد المتطور، لاسيما قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات بالولايات المتحدة الأميركية أغسطس المقبل، لضمان استمرار الإنجازات المميزة في البطولات الخارجية.

