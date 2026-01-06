الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
فليك: الفوز بكأس السوبر مجدداً يمنح برشلونة «الطاقة»
6 يناير 2026 19:50

 
جدة (أ ف ب)

رأى المدرب الألماني لبرشلونة هانسي فليك أن الاحتفاظ بلقب مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، المقررة هذا الأسبوع في جدة، سيمنح الفريق الكاتالوني «الطاقة» لتحقيق أهدافه الأخرى لهذا الموسم.
ويلتقي الفائز بالكأس السوبر 15 مرة قياسية الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، على أمل التأهل إلى النهائي وتكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز بأول ألقابه المحلية الثلاثة.
وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق «هذه المسابقة مختلفة بعض الشيء عن ألمانيا (مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس)، لكنها تعجبني»، مضيفاً «بالنسبة لنا، الفوز بالكأس السوبر الموسم الماضي منحنا الكثير من الطاقة، وهذا ما نريده أيضاً هذا العام».
ورغم وجود علامات استفهام حول صلابة دفاعه، يعد برشلونة مرشحا بقوة للفوز بالكأس السوبر والاحتفاظ أيضاً بلقب الدوري الذي يتصدره بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد بعد فوزه بمبارياته التسع الأخيرة.
وشدد فليك على أن فريقه بحاجة إلى تحسين أدائه الدفاعي إذا أراد الاحتفاظ بلقب الكأس السوبر التي تستضيفها السعودية بنظامها الجديد للمرة السادسة من أصل سبع نسخ أقيمت بمشاركة أربعة فرق.
وعانى برشلونة السبت للفوز على جاره إسبانيول 2-0، ما دفع فليك إلى القول عن لقاء بلباو الأربعاء «لن تكون مباراة سهلة إذا كررنا أخطاء السبت، بالتالي علينا العمل على تحسين أدائنا».
تابع: «علينا أن نلعب بشكل أفضل بكثير في الدفاع، وأن نلعب بروح الفريق الواحد، وهذا ما افتقدته السبت. بالتالي، علينا تحسين أدائنا بشكل كبير».

