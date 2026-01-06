الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوحدة ينفرد بوصافة دوري المحترفين بثلاثية «خريبين»

الوحدة ينفرد بوصافة دوري المحترفين بثلاثية «خريبين»
6 يناير 2026 21:50

علي معالي (أبوظبي)


استعاد فريق الوحدة وصافة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على بني ياس 3-0 في الجولة الـ 12 التي جرت على استاد آل نهيان في أبوظبي، اليوم.

سجل للعنابي عمر خريبين في الدقائق 12 و18، و45+4، ليرفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة، وتوقف بني ياس عند 7 نقاط.
قدم الوحدة الشوط الأول بمنتهى القوة، وتقدم بهدفين في أول 18 دقيقة، وسيطر بشكل جيد على مجريات الملعب، وكانت رغبة العنابي قوية في تحقيق الانتصار خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول بني ياس تقليص الفارق، وأجرى المدرب تغييرات في صفوفه، لكن الوحدة نجح في الحفاظ على تألقه.

فريق الوحدة
فريق بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
عمر خريبين
