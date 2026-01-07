محمد صلاح يربك حسابات يوفنتوس في الانتقالات الشتوية!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل نادي يوفنتوس دراسة إمكانية استعادة جناحه السابق فيديريكو كييزا، إلا أن عودته المحتملة إلى تورينو باتت مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل نجم ليفربول محمد صلاح، وفقاً لأحدث التقارير الواردة من الصحافة الإيطالية.

وكانت تقارير مطلع الأسبوع قد أكدت أن يوفنتوس يراقب وضع كييزا في ليفربول، بعد مرور 18 شهراً فقط على رحيله عن السيدة العجوز.

الجناح الإيطالي، القادم آنذاك من فيورنتينا، دخل موسمه الأخير في عقده مع يوفنتوس وسط سجل إصابات مقلق وراتب مرتفع، ما دفع إدارة النادي إلى السماح برحيله في صفقة مخفضة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو لصالح ليفربول.

لكن تجربة كييزا في ملعب أنفيلد لم تسر كما كان يأمل، حيث فشل في حجز مكان أساسي ثابت في تشكيلة المدرب أرني سلوت خلال عام ونصف قضاها في ميرسيسايد. ومع اقتراب كأس العالم، وحرصه على ضمان موقعه مع المنتخب الإيطالي، بدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في إعادة تقييم خياراته خلال سوق يناير.

وأشارت تقارير عدة إلى أن يوفنتوس يدرس التقدم بعرض لإعارة كييزا، إلا أن المستجدات الأخيرة أوضحت أن ليفربول لا يفكر إلا في البيع النهائي، رافضاً أي صيغة إعارة في الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته، ينتظر ليفربول حسم مستقبل محمد صلاح، الذي دخل في خلافات مع مدربه أرني سلوت قبل أعياد الميلاد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله في يناير. ويتواجد النجم المصري حالياً مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، ما يجعل اتخاذ أي قرار حاسم مؤجلاً حتى عودته إلى إنجلترا، وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن رحيل صلاح المحتمل هذا الشهر سيجعل من الصعب للغاية السماح برحيل كييزا، ما يفرض على يوفنتوس واللاعب الانتظار حتى تتضح الصورة داخل أسوار ليفربول.