بعد 150 مباراة مع النادي والمنتخب.. يامال يتفوق على ميسي!

معتز الشامي (أبوظبي)

خاض لامين يامال حتى الآن 150 مباراة مع الفريق الأول لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، ولكن كيف يقارن سجله مع أسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي بعد نفس عدد المباريات؟.

بينما يحرص يامال على شق طريقه الخاص في اللعبة ولا يريد أن يقضي مسيرته المهنية في ظل ميسي، فإن المقارنات أمر طبيعي. فمثل ميسي، اقتحم يامال عالم كرة القدم في سن مبكرة للغاية، حيث يعتبر من بين أفضل اللاعبين في العالم حالياً.

وشارك يامال بالفعل في 150 مباراة مع الفريق الأول، بالنظر إلى أنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. في الواقع، عندما خاض ميسي مباراته رقم 150 في عام 2008، كان يبلغ من العمر 21 عاماً. أما عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، فكان لا يزال على هامش التشكيلة الأساسية لبرشلونة، ولم يكن قد رسخ نفسه بشكل كامل بعد.

ومن المثير للاهتمام، أنه عند مقارنة كلا اللاعبين بعد 150 مباراة، لا يوجد فرق كبير بينهما. يتفوق ميسي عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، حيث سجل 58 هدفاً مقارنة بـ 40 هدفاً ليامال. ومع ذلك، فإن اللاعب الإسباني هو من يملك الأفضلية عندما يتعلق الأمر بالتمريرات الحاسمة، حيث قدم 57 تمريرة حاسمة مقارنة بميسي الذي قدم 31 تمريرة حاسمة بعد 150 مباراة.

عند حساب إجمالي أهدافهم وتمريراتهم الحاسمة، يصل إجمالي مساهمات يامال إلى 97 مساهمة في الأهداف، بينما كان لميسي 89 مساهمة في الأهداف في هذه المرحلة. ومن حيث الدقائق، يسجل يامال هدفاً أو يصنع هدفاً كل 113 دقيقة، بينما كان ميسي يقدم مساهمة في تسجيل هدف كل 115 دقيقة في تلك المرحلة من مسيرته.

**إحصائيات ميسي ويامال بعد 150 مباراة مع النادي والمنتخب

**لامين يامال

المباريات: 150

الأهداف: 40

التمريرات الحاسمة: 57

المساهمة في الأهداف: 97

ركلات الجزاء: 4

متوسط الدقائق لكل هدف: 273.6 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات جزاء): 304 دقائق

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 112.8 دقيقة

**ليونيل ميسي

المباريات: 150

الأهداف: 58

التمريرات الحاسمة: 31

المساهمة في الأهداف: 89

ركلات الجزاء: 8

متوسط الدقائق لكل هدف: 175.8 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات جزاء): 203.9 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 114.7 دقيقة