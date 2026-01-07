التاريخ يدعم برشلونة أمام أتلتيك بلباو في «السوبر الإسباني»

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض برشلونة مباراته الأولى في كأس السوبر الإسباني 2026 أمام أتلتيك بلباو مساء اليوم، في المواجهة التاسعة بين الفريقين في البطولة، حيث سبق أن التقى الفريقان الكتالوني والباسكي في 4 مباريات نهائية، ومباراة نصف نهائية واحدة، كانت الأخيرة في النسخة السابقة التي انتهت بفوز برشلونة (2-0).

ومنذ تأسيسها عام 1982، أقيمت 41 نسخة من كأس السوبر، حسمت 15 منها لصالح برشلونة، الذي واجه أتلتيك بلباو في 8 مناسبات. ويظهر سجل الفريق الكتالوني حتى الآن تفوقه بـ4 انتصارات وتعادل واحد و3 هزائم، مسجلاً 13 هدفاً ومستقبلاً 11 هدفاً، وفي عام 2025، فاز فريق هانسي فليك على أتلتيك بلباو (2-0). وكانت قد جمعت الفريقين 4 مباريات نهائية سابقة، فاز كل منهما باثنتين.

ومن أصل 15 لقباً.. فاز برشلونة بكأس السوبر الإسباني مرتين ضد أتلتيك بلباو، حيث حقق برشلونة أول لقب له في كأس السوبر عام 1983(نظام ذهاب وإياب)، وكان ضد أتلتيك بلباو، الذي كان قد فاز لتوه بلقب الدوري الإسباني. وفي عام 2009 (نظام ذهاب وإياب)، احتفل برشلونة مجدداً في نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بلباو.

وفي المقابل، ثأر أتلتيك بلباو من برشلونة في نهائي عام 2015 (نظام ذهاب وإياب)، ونهائي 2021 الشهير، حيث تلقى ليونيل ميسي بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي يطرد فيها بقميص البلوجرانا.

أتلتيك بلباو يفشل في التسجيل أمام برشلونة في 3 مباريات متتالية.

وفي جميع المسابقات، التقى برشلونة وأتلتيك بلباو 245 مرة، فاز الكتالونيون في 123 مباراة، وتعادل الفريقان في 40، بينما فاز الباسكيون في 80. علاوة على ذلك، خسر "الأسود" 8 من آخر 10 مباريات أمام البلوجرانا، وفي آخر 3 مواجهات، لم ينجحوا في تسجيل أي هدف.

وسحق برشلونة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس (0-3) في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 24/25.

وهذا الموسم، اكتسح البلوجرانا الفريق "الأبيض والأحمر" مرة أخرى في افتتاح ملعب كامب نو (4-0)، في الجولة 13 من الدوري الإسباني 25/26، كما فاز فريق فليك على أتلتيك بلباو في ثاني مباراة رسمية للمدرب الألماني (2-1)، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 24/25.

وكان الفوز الباسكي الوحيد على الكتالونيين في السنوات الثلاث الماضية في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في بلباو (4-2 بعد الوقت الإضافي). كما انتزع فريق إرنستو فالفيردي التعادل على أرضه (0-0) في الدوري الإسباني 23/24.