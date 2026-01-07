الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فورست يدفع وستهام نحو الهاوية في صراع «الهبوط الإنجليزي»

فورست يدفع وستهام نحو الهاوية في صراع «الهبوط الإنجليزي»
7 يناير 2026 09:09

لندن(رويترز)
ابتعد نوتنجهام فورست عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وترك وستهام يونايتد في ورطة كبيرة بعدما ​سجل مورجان جيبس-وايت ركلة جزاء متأخرة ‌ليحقق فوزاً ثميناً 2-1 على ​ملعب لندن.
وتقدم وستهام ‌في المباراة التي وُصفت بأنها مواجهة "بست نقاط" في صراع الهبوط بين الفريقين السابع عشر والثامن عشر في ⁠جدول الترتيب، بعدما سجل موريو هدفاً بالخطأ ⁠في مرماه، لكن آماله في إنهاء سلسلة من تسع مباريات دون فوز تلاشت ​في الشوط الثاني.
وأدرك نيكولاس دومينجيز التعادل لفورست بضربة رأس في الدقيقة 55، بعد وقت قصير من إلغاء هدف لوستهام سجله كرايسينسيو ​سومرفيل بداعي التسلل.
وفي نهاية المباراة ‍المتوترة، اصطدم حارس وستهام ألفونس أريولا بجيبس-وايت أثناء محاولته التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب ‍الحكم توني هارينجتون ركلة ⁠جزاء بعد مراجعة ​شاشة الملعب الجانبية.
وتقدم جيبس-وايت لتنفيذ الركلة بنجاح، ليمنح فورست ​فوزاً حاسماً رفعه سبع نقاط فوق منطقة ‍الهبوط. ويملك فورست 21 نقطة من 21 مباراة، بينما يملك وستهام 14 نقطة بعد عشر مباريات دون أي فوز في الدوري، ما يزيد ‌الضغط على المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

