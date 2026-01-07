يوفنتوس إلى «الرابع» وديفيد يسجل الفرحة الأولى

ريجيو إيميليا (رويترز)

سحق يوفنتوس مضيفه ساسولو 3-صفر ليعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة شهدت تسجيل المهاجم جوناثان ديفيد هدفه الأول في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم.

وهيمن الفريق الضيف على اللقاء، لكنه ​احتاج إلى هدف عكسي سجله طارق محرموفيتش في مرماه بالخطأ، ليمنحه التقدم ‌في الدقيقة 16، قبل أن يهدر عدة فرص لتعزيز النتيجة. ​

وفي الدقيقة 62، ضاعف فابيو ميريتي النتيجة لصالح ⁠يوفنتوس.

وأكمل ديفيد، ‌الذي أهدر ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع ليتشي يوم السبت الماضي، ثلاثية فريقه بعد دقيقة واحدة فقط من هدف ميريتي، بعدما استغل تمريرة خلفية خاطئة ليحرز هدفا بمجهود فردي.

ويحتل ⁠يوفنتوس المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 19 مباراة، ⁠بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي تتبقى له مباراتان، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

كانت أول ​فرصة حقيقية ليوفنتوس من نصيب كنان يلدز عندما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية منخفضة تصدى لها الحارس. وجرب كيفرين تورام حظه بعد ذلك، وسدد مباشرة في الحارس قبل أن يأتي هدف الافتتاح بنيران صديقة في الدقيقة 16.

ومرر بيير كالولو ​كرة داخل منطقة جزاء ساسولو ‍حولها المدافع طارق محرموفيتش برأسه من فوق زميله الحارس المتقدم عن مرماه لتدخل الشباك. وشكل يلدز تهديداً مستمراً لأصحاب الأرض، ولاحت له ثلاث تسديدات من على حدود المنطقة قبل الاستراحة.

وعلى الرغم ‍من هيمنة يوفنتوس، دخل الفريق الشوط الثاني بأفضلية ⁠هدف واحد فقط أمام ساسولو الذي فشل ​في تسجيل أي محاولة على المرمى. واصل الفريق الضيف ضغطه، ومرر ديفيد كرة إلى ميريتي داخل ​المنطقة أرسلها فوق العارضة، لكنه سرعان ما عوض تلك الفرصة الضائعة.

وفي ‍الدقيقة 62، مرر ديفيد مرة أخرى إلى ميريتي داخل منطقة الجزاء، ليضاعف النتيجة، قبل أن يجعل ديفيد النتيجة 3-صفر بعدها بدقيقة واحدة. وانقض اللاعب الكندي على تمريرة ضعيفة، وتوغل داخل المنطقة ليراوغ الحارس المندفع قبل أن يسدد في الشباك الخالية، ليحتفل ‌الفريق بهذا الهدف وسط سعادة غامرة من ديفيد بعد طول انتظار لهز الشباك.